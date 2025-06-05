На бульваре Каарли изменят ограничение скорости

Изменение основано на анализе воздействия скоростных ограничений, проведенном Таллиннским транспортным департаментом. Согласно исследованию, прежний лимит скорости в этом месте оказался неэффективным. Знаки с новым ограничением скорости будут установлены на бульваре Каарли в ранние утренние часы пятницы.

«Основываясь на результатах анализа, мы отменяем или смягчаем ограничения там, где они необоснованны и избыточны. Пора прекратить "прессинг" автомобилистов в столице. Бульвар Каарли не соответствует условиям для ограничения до 30 км/ч - это не согласуется ни с ее функцией, ни с характером транспортного потока», - заявил вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван.

Цель плана устойчивого городского передвижения Таллинна - достижение нулевой смертности на дорогах. Однако ограничения скорости должны быть сбалансированы с необходимостью поддерживать плавный поток транспорта и учитывать особенности конкретной улицы. В случае с бульваром Каарли наблюдения и отзывы показали, что лимит в 30 км/ч не давал ожидаемого эффекта.