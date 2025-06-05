Стереотипы значительно препятствуют участию эстонских женщин в предпринимательстве

Создание рабочих места для себя и других открывает множество возможностей и позволяет обеспечить финансовую стабильность. К сожалению, в Эстонии объем компаний, созданных женщинами, составляет лишь около трети от их общего числа несмотря на то, что женщины и мужчины находятся в равных условиях. Зачастую женщины избегают основания собственных компаний не только по объективным причинам, но и из-за различных страхов и стереотипов, пишет руководитель банка Citadele Рута Эжерскене.
В Эстонии один из наиболее значительных в Европе гендерных разрывов в оплате труда: в прошлом году почасовая оплата (брутто) женщин в среднем была на 13,2% ниже оплаты труда мужчин. Особенно заметен разрыв в финансовом и страховом секторах, где он составляет более 25%. Подобное неравенство влияет на возможности женщин в предпринимательстве, поскольку меньший доход затрудняет накопление капитала и инвестирование.
Помимо гендерного разрыва в оплате труда воздействие на женское предпринимательство оказывают и стереотипы общества, а также отсутствие уверенности в себе. Многие женщины на начинают предпринимательскую деятельность, поскольку чувствуют, что не обладают необходимыми знаниями или навыками, например для составления бизнес-плана, ведения бухгалтерской деятельности или разработки маркетинговой стратегии.
Только четверть предприятий принадлежат женщинам
По данным банка Citadele, только у каждого четвертого бизнес-клиента в Эстонии среди владельцев компании есть женщина. Среди молодежи, по данным Департамента статистики, эта доля выше, в этой возрастной категории предпринимательницей является каждая третья женщина. Этот показатель схож со средним по Европе (34,4%).
Исследование, проведенное банком Citadele в марте этого года, также показало, что женщины несколько реже предпочитают инвестировать в акции и активы с более высоким риском. Если среди мужчин инвестировать в акции предпочитают 29%, то среди женщин показатель составляет 21%. Это, однако, может устанавливать ограничения на возможности взращивания их капитала и усложняет процесс начала предпринимательской деятельности.
Внутреннее исследование Hewlett-Packard показало, что мужчины выдвигают свою кандидатуру на должность уже тогда, когда на 60% соответствуют заявленным требованиям, тогда как женщины ждут, пока не будут соответствовать им полностью. Женщины не приступают к предпринимательской деятельности не потому, что это им не по силам, а скорее потому, что обладают более низкой самооценкой и испытывают страх перед провалом. Я нахожу это нецелесообразным: предпринимательская деятельность во многом заключается в том, чтобы учиться в процессе и на совершенных ошибках. Отказываясь даже пробовать заниматься бизнесом, женщины запрещают себе развиваться даже имея прекрасные предпосылки к этому.
У эстонских женщин хорошие возможности
Доклад Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон» за 2024 год оценил ситуацию, в которой находятся эстонские женщины в контексте предпринимательства, на 100 баллов из ста, тогда как средний показатель по странам-членам ОЭСР с высоким доходом составляет 95,4. Это означает, что в рамках законодательства эстонские женщины и мужчины абсолютно равны во всех подвергшихся измерению сферах.
Стало быть, при наличии столь идеальных возможностей для продвижения женского предпринимательства особенно важно предлагать женщинам разностороннюю поддержку. Мы должны предоставлять женщинам необходимую информацию, обучение и менторство, чтобы при управлении своими компаниями они чувствовали себе уверенно и ощущали свою компетентность. Необходимо создать среду, в которой женщины видели бы, что их идеи и инициативы ценятся и находят поддержку. Женское предпринимательство в Эстонии по-прежнему является недостаточно рационально используемым ресурсом, от развития которого выиграет общество целиком.