Стереотипы значительно препятствуют участию эстонских женщин в предпринимательстве

Внутреннее исследование Hewlett-Packard показало, что мужчины выдвигают свою кандидатуру на должность уже тогда, когда на 60% соответствуют заявленным требованиям, тогда как женщины ждут, пока не будут соответствовать им полностью. Женщины не приступают к предпринимательской деятельности не потому, что это им не по силам, а скорее потому, что обладают более низкой самооценкой и испытывают страх перед провалом. Я нахожу это нецелесообразным: предпринимательская деятельность во многом заключается в том, чтобы учиться в процессе и на совершенных ошибках. Отказываясь даже пробовать заниматься бизнесом, женщины запрещают себе развиваться даже имея прекрасные предпосылки к этому.