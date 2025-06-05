ВИДЕО В Таллинне на парковке торгового центра загорелся автофургон

Сегодня, 5 июня, в 4:44 спасатели выехали в район Нымме, где на парковке открытым пламенем полыхал автофургон. Пожар запечатлел читатель Postimees. Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Были задействованы водяные стволы, из горящего транспортного средства извлекли газовый баллон. Пожар удалось ликвидировать к 5:18.