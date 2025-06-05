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ВИДЕО В Таллинне на парковке торгового центра загорелся автофургон

Фото статьи

Рано утром в четверг в районе Нымме спасатели тушили загоревшийся на парковке торгового центра автофургон. Повреждения получил также припаркованный рядом автомобиль.

Сегодня, 5 июня, в 4:44 спасатели выехали в район Нымме, где на парковке открытым пламенем полыхал автофургон. Пожар запечатлел читатель Postimees. Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Были задействованы водяные стволы, из горящего транспортного средства извлекли газовый баллон. Пожар удалось ликвидировать к 5:18.

Помимо автодома, огонь повредил также стоявший рядом легковой автомобиль.

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