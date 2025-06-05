Axios: Трамп считает мощной и крутой атаку Украины на российские авиабазы

По словам источников, теперь Трамп обеспокоен, что атака украинских беспилотников подтолкнет президента РФ Владимира Путина к ответным мерам и сорвет его дипломатическую инициативу, которая привела к первым за три года российско-украинским переговорам.

«Атака беспилотников не стала для Трампа неожиданностью, потому что это то, что происходит, когда война продолжается, но он обеспокоен тем, что это затянет боевые действия. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились, поэтому разочаровывается, когда происходят подобные атаки», - сказал один из собеседников издания.