Трагедия в Прилуках Черниговской области: российский дрон убил семью пожарного, который прибыл на место удара

В результате ночной атаки российских беспилотников в городе Прилуки Черниговской области погибли пять человек, в том числе годовалый ребенок. Как сообщили власти, при ударе были убиты жена, дочь и внук начальника местной пожарной части, который сам прибыл на место происшествия. Российские военные также нанесли удар по жилым кварталам Харькова и зданию Херсонской областной администрации.
В ночь на четверг Россия атаковала Украину 103 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, основными направления удара - Черниговская, Харьковская и Одесская область, заявили Воздушные силы ВСУ. В их сводке сообщается о 74 обезвреженных дронах и попаданиях в 16 локациях.
Трагедия в Прилуках
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что Прилуки атаковали не меньше шести беспилотников.
«Предварительно известно о пяти погибших, из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами. Также на данное время есть информация о шести раненых. Они госпитализированы», - написал Чаус в телеграме.
Министр внутренних дел Игорь Клименко написал, что беспилотник попал в дом начальника местной пожарной охраны. «Погибла его семья. Жена. Дочь - патрульный полиции. И ее годовалый сын», - написал Клименко в телеграме.
Сам начальник вместе с пожарно-спасательной командой в ту ночь находился на месте ликвидации последствий удара.
«Во время ночного вражеского обстрела мы потеряли нашу коллегу - полицейскую Дарину Шигиду, - заявили в полиции. - Вместе с ней погиб ее маленький сынишка, которому был всего год, и ее мама. Дарья вошла в ряды полиции в Киеве в 2020 году. Сильная, светлая и искренняя. Ее папа-пожарный с детства учил дочь помогать людям. А ее муж, также патрульный полицейский, всегда поддерживал и помогал на службе».
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала последствия удара и сообщила, что из-за попаданий в жилом секторе начались масштабные пожары.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель семьи начальника пожарной части в Прилуках.
«Один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо в свой дом: оказалось, что именно в его дом попал „шахед"», - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
«Россия постоянно пытается выторговать для себя время, чтобы продолжать убийства. Когда не чувствует от мира достаточно сильного осуждения и давления, убивает снова», - заявил Зеленский. Он также снова призвал США и Европу оказывать давление на Россию, чтобы «лишать ее возможности продолжать эту агрессию».
Удар по Харькову
В ночь на четверг Харьков также подвергся комбинированному удару ракетами и дронами.
Обломки одного из беспилотников попали в квартиру на 17-м этаже жилого дома, сообщали спасатели. Полиция заявила о 18 пострадавших в Харькове.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что пострадавшие при налете российских беспилотников получили легкие травмы и ранения.
«Среди [пострадавших] - девочка девяти лет и мальчик семи лет. Все - в легком состоянии, медики оказали помощь на месте», - написал Синегубов в своем телеграм-канале.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в Слободском районе пострадали семь многоэтажек, а также сгорели четыре машины во дворах.
«В одной из квартир обломки пробили стены. Часть двигателя „шахеда" оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома - спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы», - написал Терехов.
Терехов подчеркнул, что «это не удары по военным объектам, это целенаправленный террор по жилым кварталам».
Пострадали дома в Одессе и обладминистрация в Херсоне
Одесская область повергается атакам дронов третью ночь подряд, но там пока обошлось без жертв.
По данным прокуратуры, в ночь на четверг Одесскую область атаковали 25 беспилотников.
В Белгород-Днестровском районе повреждены медучреждение, лицей и центр детского творчества, сообщили власти.
Областная прокуратура уточнила, что в Белгород-Днестровском районе разрушено здание амбулатории семейной медицины.
Накануне власти также сообщали о массированной атаке дронов, которая привела к повреждениям гражданской инфраструктуры в Одессе, в том числе жилых домов.
Российские военные в четверг также атаковали Херсон корректируемыми авиабомбами, заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
«На протяжении всего пятнадцати минут по этому месту прилетели четыре российских КАБа», - написал он в телеграме.
По словам Прокудина, в результате удара еще сильнее разрушено здание Херсонской областной военной администрации, которые российские военные неоднократно атаковали ранее.
«Также разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах выбиты окна и посечены фасады», - пишет он. На данный момент известно о двух пострадавших мужчинах, 74 и 68 лет.
Российские военные пока не комментируют ночные удары по Украине.