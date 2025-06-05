Трагедия в Прилуках Черниговской области: российский дрон убил семью пожарного, который прибыл на место удара

В ночь на четверг Россия атаковала Украину 103 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, основными направления удара - Черниговская, Харьковская и Одесская область, заявили Воздушные силы ВСУ. В их сводке сообщается о 74 обезвреженных дронах и попаданиях в 16 локациях.

Трагедия в Прилуках

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что Прилуки атаковали не меньше шести беспилотников.

«Предварительно известно о пяти погибших, из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами. Также на данное время есть информация о шести раненых. Они госпитализированы», - написал Чаус в телеграме.

Министр внутренних дел Игорь Клименко написал, что беспилотник попал в дом начальника местной пожарной охраны. «Погибла его семья. Жена. Дочь - патрульный полиции. И ее годовалый сын», - написал Клименко в телеграме.

Сам начальник вместе с пожарно-спасательной командой в ту ночь находился на месте ликвидации последствий удара.

«Во время ночного вражеского обстрела мы потеряли нашу коллегу - полицейскую Дарину Шигиду, - заявили в полиции. - Вместе с ней погиб ее маленький сынишка, которому был всего год, и ее мама. Дарья вошла в ряды полиции в Киеве в 2020 году. Сильная, светлая и искренняя. Ее папа-пожарный с детства учил дочь помогать людям. А ее муж, также патрульный полицейский, всегда поддерживал и помогал на службе».