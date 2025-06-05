ФОТО Таллинн тестирует новую систему выдачи разрешений на вырубку деревьев

Власти Таллинна заменят действующую систему подачи заявок на вырубку деревьев, размещенную на сайте raie.tallinn.ee. Как объяснила заместитель руководителя Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Кайли Тамм, действующая до сих пор система была разработана еще в 1999 году и больше не соответствует современным возможностям и требованиям.