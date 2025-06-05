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ФОТО Таллинн тестирует новую систему выдачи разрешений на вырубку деревьев

Перевод: Анна-Мария Оуэртани
Спиленное дерево у двери заведения Levist väljas.

Власти Таллинна заменят действующую систему подачи заявок на вырубку деревьев, размещенную на сайте raie.tallinn.ee. Как объяснила заместитель руководителя Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Кайли Тамм, действующая до сих пор система была разработана еще в 1999 году и больше не соответствует современным возможностям и требованиям.

Объявляя в соцсетях поиск добровольцев для тестирования новой системы, Тамм отметила, что это отличная возможность внести вклад в то, чтобы городские услуги стали более ориентированными на людей.

В первой половине июня планируется провести не менее семи тестов на удобство использования с представителями разных целевых групп, после чего систему усовершенствуют. По информации мэрии, к концу мая на разработку программного обеспечения уже было израсходовано 60 024 евро.

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