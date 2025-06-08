Нейтралитет, традиционные ценности и прагматичные отношения с РФ: бывший центрист создает свою партию

«"План Б" - партия, принадлежащая народу, потому что завершает эпоху политических партий» - сказано на сайте организации. Ее председателем является Андро Рооз, который еще в мае этого года состоял в Центристской партии. В апреле этого года он был снят с должности председателя Тартуского округа партии после того, как пригласил присоединиться к своей команде известную пророссийскими высказываниями Юлле Пукк из партии Koos.

Вместе с Андро Роозом из Центристской партии ушла и Энни Ваарманн, которая теперь также входит в руководство «Плана Б». В числе лидеров движения - предприниматель Индрек Пяхнапуу, чье имя чаще всего фигурировало в СМИ в связи с распространением прокремлевской дезинформации в социальных сетях. Спустя всего день после выхода Андро Рооза из Центристской партии, из Koos вышла и Юлле Пукк, которая теперь также входит в состав «Плана Б».