Нейтралитет, традиционные ценности и прагматичные отношения с РФ: бывший центрист создает свою партию

Еще в начале года Андро Рооз возглавлял тартуское отделение Центристской партии, но после скандала с попыткой включить в избирательный список одну из лидеров партии Koos Юле Пукк, он покинул партию и занялся созданием собственной. До регистрации пока не хватает членов, но планы у Рооза амбициозные.
«"План Б" - партия, принадлежащая народу, потому что завершает эпоху политических партий» - сказано на сайте организации. Ее председателем является Андро Рооз, который еще в мае этого года состоял в Центристской партии. В апреле этого года он был снят с должности председателя Тартуского округа партии после того, как пригласил присоединиться к своей команде известную пророссийскими высказываниями Юлле Пукк из партии Koos.