Рейд на Эмайыги выявил серьезные нарушения безопасности

В конце мая подразделение по маломерным судам Департамента транспорта провело плановую проверку на реке Эмайыги, в ходе которой были проинспектированы как маломерные, так и пассажирские суда. В результате было зафиксировано три нарушения, два из которых - серьезные. Одно из них могло закончиться трагически.
Одним из выявленных нарушений стало сокрытие реальной мощности подвесного мотора на маломерном судне. На наклейке было указано, что мощность мотора составляет 30 лошадиных сил, однако на деле он был значительно мощнее.