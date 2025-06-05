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Рейд на Эмайыги выявил серьезные нарушения безопасности

Целью рейда Департамента транспорта на реке Эмайыги было предотвращение несчастных случаев и повышение осведомленности среди водителей судов. Фотография иллюстративная.

В конце мая подразделение по маломерным судам Департамента транспорта провело плановую проверку на реке Эмайыги, в ходе которой были проинспектированы как маломерные, так и пассажирские суда. В результате было зафиксировано три нарушения, два из которых - серьезные. Одно из них могло закончиться трагически.

Одним из выявленных нарушений стало сокрытие реальной мощности подвесного мотора на маломерном судне. На наклейке было указано, что мощность мотора составляет 30 лошадиных сил, однако на деле он был значительно мощнее.

«К сожалению, такие переклеенные моторы мы видим регулярно», - отметил старший инспектор Департамента транспорта Хенн Куум. - «Часто это делается, чтобы избежать необходимости иметь свидетельство водителя маломерного судна, а оно требуется, если мощность мотора превышает 25 киловатт».

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