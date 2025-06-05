Рейд на Эмайыги выявил серьезные нарушения безопасности

В конце мая подразделение по маломерным судам Департамента транспорта провело плановую проверку на реке Эмайыги, в ходе которой были проинспектированы как маломерные, так и пассажирские суда. В результате было зафиксировано три нарушения, два из которых - серьезные. Одно из них могло закончиться трагически.