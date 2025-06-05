Elron временно меняет расписание поездов: часть маршрутов заменят автобусы

С понедельника, с 9 по 15 июня, из-за строительных работ на станциях Юлемисте и Ныммкюла, а также инфраструктурных работ между Каарепере и Табивере изменяются расписания поездов в восточном и южном направлениях. Изменения затрагивают линии Аэгвийду, Раквере, Нарва, Тарту, Койдула и Валга.
Временные корректировки связаны с вводом в эксплуатацию платформы Rail Baltica на станции Юлемисте. «12 июня на станции Юлемисте для обслуживания пассажиров будет открыта временная платформа Rail Baltica, а старые платформы будут закрыты», - сообщил пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ.