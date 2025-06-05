Elron временно меняет расписание поездов: часть маршрутов заменят автобусы

Временные корректировки связаны с вводом в эксплуатацию платформы Rail Baltica на станции Юлемисте. «12 июня на станции Юлемисте для обслуживания пассажиров будет открыта временная платформа Rail Baltica, а старые платформы будут закрыты», - сообщил пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ.

10 и 11 июня железнодорожный участок между Балтийским вокзалом и Лагеди будет закрыт, так как на станции Юлемисте в течение двух дней будут переставляться рельсы. Остановки Китсекюла и Вессе также будут недоступны.