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Elron временно меняет расписание поездов: часть маршрутов заменят автобусы

Поезд Elron на Балтийском вокзале.

С понедельника, с 9 по 15 июня, из-за строительных работ на станциях Юлемисте и Ныммкюла, а также инфраструктурных работ между Каарепере и Табивере изменяются расписания поездов в восточном и южном направлениях. Изменения затрагивают линии Аэгвийду, Раквере, Нарва, Тарту, Койдула и Валга.

Временные корректировки связаны с вводом в эксплуатацию платформы Rail Baltica на станции Юлемисте. «12 июня на станции Юлемисте для обслуживания пассажиров будет открыта временная платформа Rail Baltica, а старые платформы будут закрыты», - сообщил пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ.

10 и 11 июня железнодорожный участок между Балтийским вокзалом и Лагеди будет закрыт, так как на станции Юлемисте в течение двух дней будут переставляться рельсы. Остановки Китсекюла и Вессе также будут недоступны.

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