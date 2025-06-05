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Правительство создаст 28 новых промышленных зон для инвестиций

Правительство решило ускорить развитие крупных промышленных зон, чтобы привлечь больше инвестиций в Эстонию.

Правительство решило ускорить развитие крупных промышленных зон, чтобы привлечь в Эстонию больше инвестиций и сделать бизнес-среду страны более привлекательной. В дальнейшем стратегически важными будут считаться промышленные территории площадью не менее 30 гектаров. Уже проведенные оценки природоохранных ограничений по ним не будут пересматриваться повторно. Также будет проведен анализ возможностей развития инфраструктуры таких промышленных площадок.

С 2025 года сроки подготовки планов для крупных промышленных зон сократятся до трех лет, а в геопортале Земельно-пространственного департамента (MaRu) появится специальный картографический слой для предпринимателей, где инвесторы смогут найти информацию о доступных зонах, подключении к электросетям, дорогах и другой инфраструктуре. Также разрабатывается концепция для дальнейшего развития инфраструктуры в таких зонах, сообщило Министерство экономики и коммуникаций.

По словам министра экономики и промышленности Эркки Кельдо, уже к концу года все подходящие промышленные зоны будут занесены в карту и доступны инвесторам через создаваемую платформу MaRu.

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