Правительство создаст 28 новых промышленных зон для инвестиций

С 2025 года сроки подготовки планов для крупных промышленных зон сократятся до трех лет, а в геопортале Земельно-пространственного департамента (MaRu) появится специальный картографический слой для предпринимателей, где инвесторы смогут найти информацию о доступных зонах, подключении к электросетям, дорогах и другой инфраструктуре. Также разрабатывается концепция для дальнейшего развития инфраструктуры в таких зонах, сообщило Министерство экономики и коммуникаций.