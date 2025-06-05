Эстония запускает электронную регистрацию транспортных средств

На этой неделе Департамент транспорта запустил уникальный для Европы и мира электронный сервис, который упрощает регистрацию транспортных средств. Сейчас работает бета-версия, которую в течение двух месяцев будут тестировать и улучшать совместно с автодилерами. Позже доступ к услуге получат все пользователи, сообщает Postimees.
«Наша цель - предоставить клиентам возможность удобно и быстро совершать ключевые операции онлайн, не выходя из дома или офиса. Это помогает сэкономить как время, так и средства - как личные, так и компании. К тому же большинство услуг через интернет стоят дешевле, поскольку государственная пошлина ниже, чем при обращении в бюро обслуживания», - отметил директор службы дорожного движения Транспортного департамента Йоэль Йессе.
Благодаря э-регистрации клиент сможет оформить подержанный легковой автомобиль или небольшой фургон дистанционно - без необходимости личного визита. Регистрационные номера и свидетельство будут доставлены по почте. Особый акцент сделан на обеспечении безопасности процесса.
Йоэль Йессе добавил, что в системе применяется специальное приложение DriveX, позволяющее клиенту самостоятельно сделать необходимые снимки автомобиля. Программа функционирует исключительно на территории Эстонии. В ближайшие годы также планируется дальнейшее развитие этой услуги.
По его словам, электронная регистрация, внедряемая в Эстонии, является инновационной в мировом масштабе, поскольку аналогичного сервиса пока нет ни в одной другой стране.
Использование э-услуг в Эстонии постоянно набирает популярность. В 2024 году 87% клиентов выбирали электронные услуги, тогда как в 2018 году этот показатель был на уровне 64%. За последние десять лет число посетителей сервисных бюро сократилось почти вдвое - с 585 000 до 278 000 в 2024 году.