Эстония запускает электронную регистрацию транспортных средств

«Наша цель - предоставить клиентам возможность удобно и быстро совершать ключевые операции онлайн, не выходя из дома или офиса. Это помогает сэкономить как время, так и средства - как личные, так и компании. К тому же большинство услуг через интернет стоят дешевле, поскольку государственная пошлина ниже, чем при обращении в бюро обслуживания», - отметил директор службы дорожного движения Транспортного департамента Йоэль Йессе.

Благодаря э-регистрации клиент сможет оформить подержанный легковой автомобиль или небольшой фургон дистанционно - без необходимости личного визита. Регистрационные номера и свидетельство будут доставлены по почте. Особый акцент сделан на обеспечении безопасности процесса.

Йоэль Йессе добавил, что в системе применяется специальное приложение DriveX, позволяющее клиенту самостоятельно сделать необходимые снимки автомобиля. Программа функционирует исключительно на территории Эстонии. В ближайшие годы также планируется дальнейшее развитие этой услуги.

По его словам, электронная регистрация, внедряемая в Эстонии, является инновационной в мировом масштабе, поскольку аналогичного сервиса пока нет ни в одной другой стране.