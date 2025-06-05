Жизнь заемщиков станет легче: ЕЦБ снизил процентную ставку

Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг принял решение о снижении трех ключевых процентных ставок на 25 базисных пунктов, или 0,25 процентных пункта.
Таким образом, с 11 июня процентная ставка по депозитной линии составит два процента, процентная ставка по основным операциям рефинансирования - 2,15 процента, а процентная ставка по кредитной линии - 2,40 процента, сообщил ЕЦБ.
Решение о снижении процентной ставки по депозитной программе было принято прежде всего на основе обновленной оценки перспектив инфляции, базовой динамики инфляции и эффективности эффекта передачи денежно-кредитной политики.
В настоящее время инфляция близка к среднесрочному целевому показателю совета в 2%. Согласно последнему прогнозу сотрудников евросистемы, базовая инфляция составит в среднем 2% в 2025 году, 1,6% в 2026 году и 2% в 2027 году. По сравнению с мартовским прогнозом прогнозы инфляции на 2025 и 2026 годы были пересмотрены в сторону понижения, что в основном отражает ожидаемое снижение цен на энергоносители и укрепление курса евро.
Эксперты евросистемы прогнозируют, что средняя инфляция без учета энергетического и продовольственного компонента составит 2,4% в 2025 году и 1,9% в 2026 и 2027 годах, что практически не изменилось по сравнению с мартовским прогнозом.
Ожидается, что средний реальный рост ВВП составит в среднем 0,9% в 2025 году, 1,1% в 2026 году и 1,3% в 2027 году. Неизменность прогноза роста на 2025 год отражает как более сильные, чем ожидалось, показатели первого квартала, так и более слабый прогноз на оставшуюся часть года.
Хотя неопределенность торговой политики предположительно будет сдерживать инвестиции в бизнес и экспорт, особенно в ближайшей перспективе, увеличение государственных инвестиций в оборону и инфраструктуру должно поддержать рост в среднесрочной перспективе. Рост реальных доходов и сильный рынок труда будут поощрять расходы домохозяйств. В сочетании с более благоприятными условиями финансирования это должно сделать экономику более устойчивой к глобальным потрясениям.
Учитывая высокую степень неопределенности, эксперты также проанализировали, как различные варианты торговой политики могут повлиять на рост и инфляцию в рамках некоторых альтернативных иллюстративных сценариев.
Согласно сценарному анализу, дальнейшее усиление торговой напряженности в ближайшие месяцы приведет к тому, что показатели роста и инфляции останутся ниже, чем в базовом прогнозе. Однако если будет найдено благоприятное решение проблемы торговой напряженности, то ожидается, что темпы роста и, в меньшей степени, инфляции будут выше, чем в базовом прогнозе.
Большинство базовых показателей инфляции указывают на то, что инфляция будет устойчиво стабилизироваться вблизи среднесрочного целевого показателя совета в 2%. Хотя рост заработной платы остается активным, он продолжает заметно замедляться, а прирост частично компенсирует его влияние на инфляцию.
Опасения, что повышенная неопределенность, вызванная напряженностью на рынке, наблюдавшейся в апреле, и неустойчивая реакция рынков могут привести к ужесточению условий финансирования, также ослабли.
ЕЦБ также объявил, что объем портфелей плана покупки активов (APP) и исключительной программы по сдерживанию экономических последствий пандемии (PEPP) сокращается в умеренном и предсказуемом темпе, поскольку евросистема больше не будет реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам, срок погашения которых наступил.