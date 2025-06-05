Жизнь заемщиков станет легче: ЕЦБ снизил процентную ставку

Таким образом, с 11 июня процентная ставка по депозитной линии составит два процента, процентная ставка по основным операциям рефинансирования - 2,15 процента, а процентная ставка по кредитной линии - 2,40 процента, сообщил ЕЦБ.

Решение о снижении процентной ставки по депозитной программе было принято прежде всего на основе обновленной оценки перспектив инфляции, базовой динамики инфляции и эффективности эффекта передачи денежно-кредитной политики.

В настоящее время инфляция близка к среднесрочному целевому показателю совета в 2%. Согласно последнему прогнозу сотрудников евросистемы, базовая инфляция составит в среднем 2% в 2025 году, 1,6% в 2026 году и 2% в 2027 году. По сравнению с мартовским прогнозом прогнозы инфляции на 2025 и 2026 годы были пересмотрены в сторону понижения, что в основном отражает ожидаемое снижение цен на энергоносители и укрепление курса евро.

Эксперты евросистемы прогнозируют, что средняя инфляция без учета энергетического и продовольственного компонента составит 2,4% в 2025 году и 1,9% в 2026 и 2027 годах, что практически не изменилось по сравнению с мартовским прогнозом.

Ожидается, что средний реальный рост ВВП составит в среднем 0,9% в 2025 году, 1,1% в 2026 году и 1,3% в 2027 году. Неизменность прогноза роста на 2025 год отражает как более сильные, чем ожидалось, показатели первого квартала, так и более слабый прогноз на оставшуюся часть года.