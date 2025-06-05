В главном пункте сбора мобилизованных Киева начались беспорядки. Что об этом известно

Саранцев добавил, что среди мобилизованных «есть люди с низкой мотивацией, которые и подстрекают других к подобным беспорядкам». При этом он подчеркнул, что этот инцидент тщательно расследуют, и военные принимают меры для того, чтобы предотвратить подобные конфликты в будущем.

Ранее СМИ сообщали, что люди, оказавшиеся в этом центре, иногда длительное время не могли связаться с близкими.

Конфликты вокруг ТЦК

В последнее время все чаще поступают сообщения об инцидентах, связанных с сотрудниками украинских ТЦК и мобилизованными.

В частности, в соцсетях распространяются видео, как утверждается, принудительной мобилизации с применением силы, распространяется информация и о других нарушениях прав призывников. С другой стороны, есть все больше сообщений и об атаках на ТЦК, в том числе известно о взрывах в помещениях и избиениях сотрудников.

На фоне этих событий в Сухопутных войсках ВСУ в конце мая заявили, что начинают публично отчитываться перед обществом о работе ТЦК.

Вместе с тем Сухопутные войска сообщают, что проверили все сообщения о конфликтах вокруг территориальных центров и выяснили, что 89% всех инцидентов (233 случая) «оказались неподтвержденными». «Это фейки, преувеличения, информационные манипуляции или целенаправленные вбросы в рамках вражеских ИПСО [информационно-психологическая спецоперация - Ред.]», - заявили в Сухопутных войсках.