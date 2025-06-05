«Передаю бразды правления»: директор столичной гимназии уходит с должности

Директор таллиннской Гимназии Густава Адольфа (GAG) Хенрик Салум в четверг, 5 июня, сообщил, что покидает свою должность. Его последний рабочий день - 31 июля, пишет Rus.ERR.
«Мое личное путешествие по Гимназии Густава Адольфа завершается 31 июля этого года, я передаю бразды правления следующему директору», - сообщил Салум в письме школьному сообществу.
«Это было совершенно безумное и удивительное путешествие - сначала как учителя, а затем почти шесть лет как директора школы, - и я бы, наверное, ни на что его не променял», - сказал Салум.
Он поблагодарил коллег, учеников и город Таллинн, но не раскрыл причин ухода или того, куда направится дальше.
«Посмотрим, что будет дальше, но пока я все еще на волне GAG на сто процентов», - добавил Салум, который стал директором GAG в 2019 году.