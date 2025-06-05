«Передаю бразды правления»: директор столичной гимназии уходит с должности

«Мое личное путешествие по Гимназии Густава Адольфа завершается 31 июля этого года, я передаю бразды правления следующему директору», - сообщил Салум в письме школьному сообществу.

«Это было совершенно безумное и удивительное путешествие - сначала как учителя, а затем почти шесть лет как директора школы, - и я бы, наверное, ни на что его не променял», - сказал Салум.

Он поблагодарил коллег, учеников и город Таллинн, но не раскрыл причин ухода или того, куда направится дальше.