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«Передаю бразды правления»: директор столичной гимназии уходит с должности

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Директор таллиннской Гимназии Густава Адольфа (GAG) Хенрик Салум в четверг, 5 июня, сообщил, что покидает свою должность. Его последний рабочий день - 31 июля, пишет Rus.ERR.  

«Мое личное путешествие по Гимназии Густава Адольфа завершается 31 июля этого года, я передаю бразды правления следующему директору», - сообщил Салум в письме школьному сообществу.

«Это было совершенно безумное и удивительное путешествие - сначала как учителя, а затем почти шесть лет как директора школы, - и я бы, наверное, ни на что его не променял», - сказал Салум.

Он поблагодарил коллег, учеников и город Таллинн, но не раскрыл причин ухода или того, куда направится дальше.

«Посмотрим, что будет дальше, но пока я все еще на волне GAG на сто процентов», - добавил Салум, который стал директором GAG в 2019 году.

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