Руководитель Rheinmetall: склады пусты, у Германии боевых запасов хватит лишь на две недели

Глава по международной стратегии и связям с правительством немецкого оборонного гиганта Rheinmetall, доктор honoris causa Дирк Нибель заявил в интервью Postimees, что не только Германия, но и весь европейский оборонный сектор сталкивается с серьезными вызовами - даже если бы война в Украине закончилась завтра, потребовались бы годы, чтобы заполнить опустевшие склады с боеприпасами в Европе.
- Предприятия европейской оборонной промышленности за последние несколько лет кратно увеличили объемы производства, но даже этого недостаточно, чтобы эффективно помогать Украине, не говоря уже о восстановлении собственных запасов. Что произошло?