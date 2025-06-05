Руководитель Rheinmetall: склады пусты, у Германии боевых запасов хватит лишь на две недели

По словам Дирка Нибеля, уровень обороноспособности европейских стран остается низким - даже если война в Украине закончится завтра, на пополнение опустевших складов с боеприпасами в Европе уйдут годы.

Глава по международной стратегии и связям с правительством немецкого оборонного гиганта Rheinmetall, доктор honoris causa Дирк Нибель заявил в интервью Postimees, что не только Германия, но и весь европейский оборонный сектор сталкивается с серьезными вызовами - даже если бы война в Украине закончилась завтра, потребовались бы годы, чтобы заполнить опустевшие склады с боеприпасами в Европе.