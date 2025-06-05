Skip to footer
Чт, 5.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Руководитель Rheinmetall: склады пусты, у Германии боевых запасов хватит лишь на две недели

Перевод: Сергей Светлов
По словам Дирка Нибеля, уровень обороноспособности европейских стран остается низким - даже если война в Украине закончится завтра, на пополнение опустевших складов с боеприпасами в Европе уйдут годы.

Глава по международной стратегии и связям с правительством немецкого оборонного гиганта Rheinmetall, доктор honoris causa Дирк Нибель заявил в интервью Postimees, что не только Германия, но и весь европейский оборонный сектор сталкивается с серьезными вызовами - даже если бы война в Украине закончилась завтра, потребовались бы годы, чтобы заполнить опустевшие склады с боеприпасами в Европе.

- Предприятия европейской оборонной промышленности за последние несколько лет кратно увеличили объемы производства, но даже этого недостаточно, чтобы эффективно помогать Украине, не говоря уже о восстановлении собственных запасов. Что произошло?

- Возьмем, к примеру, Бундесвер, который годами страдал от недофинансирования. После окончания холодной войны уровень боевой готовности был снижен примерно до 70 процентов. Сегодня немецким солдатам, чтобы участвовать в учениях в Литве, зачастую приходится брать снаряжение взаймы у других подразделений - склады настолько пусты.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх