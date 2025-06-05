ГАЛЕРЕЯ В Таллинне открылся крупнейший ресторан KFC в странах Балтии

В самом сердце центра Таллинна, на оживленном Нарвском шоссе, открылся крупнейший и самый современный ресторан KFC в странах Балтии. Новый ресторан, расположенный в торговом центре Foorum на месте бывшего отделения Swedbank, занимает два просторных этажа и рассчитан на 130 посадочных мест.

«Жители Эстонии любят нашу легендарную хрустящую курицу, и когда мы обсуждали планы по расширению, стало ясно, что новое помещение в Fooorum идеально подходит нам по всем параметрам - как по размеру, так и по расположению», - рассказала маркетинговый директор KFC в странах Балтии Лаура Линартайте.

Ресторан работает в обновленной концепции: современный интерьер сочетается с удобствами, соответствующими требованиям сегодняшнего дня. Для быстрого и удобного обслуживания в заведении установлено семь касс самообслуживания, а также отдельная зона выдачи заказов. Как и в других ресторанах сети, здесь доступна зона для бесплатного пополнения напитков. Меню включает все фирменные блюда KFC: знаменитые ведёрки с курицей, бургеры Zinger, тортильи Boxmaster, сладкие десерты и летние новинки - айс-кофе и боба-лимонады.