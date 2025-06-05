Хегсет: страны НАТО близки к соглашению об увеличении оборонных расходов до пяти процентов

Страны НАТО очень близки к достижению соглашения об увеличении оборонных расходов до пяти процентов от внутреннего валового продукта (ВВП), как того требует президент США Дональд Трамп, заявил в четверг министр обороны США Пит Хегсет.
«Эти страны уже значительно превысили отметку в два процента, и мы мыслим очень схоже - мы почти достигли консенсуса по поводу обязательства НАТО тратить пять процентов, о чем будет идти речь в Гааге уже в этом месяце», - сказал Хегсет после встречи с коллегами по альянсу в Брюсселе.