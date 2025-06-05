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Участники Праздника танца не смогут попасть на Праздник песни бесплатно: билет придется покупать самостоятельно

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Если в предыдущие годы участники Праздника танца могли бесплатно попасть на воскресный концерт Праздника песни, то в этом году всем желающим придется приобретать отдельный билет. Причина в ограниченном количестве мест на Певческом поле.

Руководитель Фонда Праздника песни и танца Эстонии Маргус Тоомла признал, что в 2019 году команда организаторов оказалась перед серьезным вызовом: впервые в истории Певческое поле заполнилось людьми настолько плотно, что из соображений безопасности пришлось закрыть входные ворота. По его словам, на сцене и в зоне для зрителей было настолько тесно, что это серьезно осложнило работу спасателей, медиков и полиции.

«После праздника мы обсудили ситуацию вместе с представителями Спасательного департамента, полиции и медицинских служб и приняли решение предпринять ряд мер, чтобы не допустить повторения аналогичной ситуации, как на празднике 2019 года», - отметил Тоомла.

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