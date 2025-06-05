Участники Праздника танца не смогут попасть на Праздник песни бесплатно: билет придется покупать самостоятельно

Руководитель Фонда Праздника песни и танца Эстонии Маргус Тоомла признал, что в 2019 году команда организаторов оказалась перед серьезным вызовом: впервые в истории Певческое поле заполнилось людьми настолько плотно, что из соображений безопасности пришлось закрыть входные ворота. По его словам, на сцене и в зоне для зрителей было настолько тесно, что это серьезно осложнило работу спасателей, медиков и полиции.