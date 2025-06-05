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ФОТО Водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения стал причиной серьезного ДТП

Перевод: Сергей Светлов

В четверг вечером, 5 июня, в волости Тапа (Ляэне-Вирумаа) произошло серьезное ДТП. Мужчина, управлявший легковым автомобилем с прицепом, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полиция получила сообщение о водителе, находящемся, предположительно, в состоянии опьянения, заранее и немедленно приступила к его поискам. Быстрее всех на сигнал отреагировал патруль из Харьюмаа. Однако инцидент завершился в Ляэне-Вирумаа на 13-м километре шоссе Тапа-Янеда, где водитель, управлявший автомобилем Škoda, выехал на встречную полосу и затем в кювет.

В результате столкновения прицеп был полностью уничтожен, и автомобиль, скорее всего, также будет признан негодным к восстановлению. Вскоре выяснилась и причина аварии: при помощи алкотестера было зафиксировано содержание алкоголя, которое стало основанием для возбуждения уголовного дела. Следует лишь благодарить удачу за то, что на пути пьяного водителя не оказалось других участников движения - в противном случае последствия могли бы быть трагичными.

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