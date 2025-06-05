Исследование: лучшим работодателем наемные работники назвали Таллиннский аэропорт

Как передала пресс-служба Kantar Emor, предприятия Enefit, или Eesti Energia, Tallink, Enefit Green и Swedbank также входят в первую пятерку работодателей, предпочитаемых работниками. В первую десятку также вошли банк LHV, Tallinna Sadam, SEB Bank, Elektrilevi и Coop Bank.

Ведущий эксперт Kantar Emor по вопросам опыта сотрудников Мари-Лийс Эенсалу отметила, что в долгосрочной перспективе наблюдается некоторое снижение привлекательности ИТ- и телекоммуникационных компаний. За их счет улучшили свои позиции в рейтинге банки. В этом году, помимо Swedbank, SEB Bank и LHV, в десятку лучших вошел также Coop Pank.

«Банки так высоко оцениваются как потенциальные работодатели, вероятно, потому, что в последнее время их финансовые показатели широко освещались. В то же время перспективы роста ИТ-компаний выглядят не такими безоблачными, как еще несколько лет назад», - объяснила Эенсалу.

Среди студентов по уровню популярности в рейтинге работодателей лидирует LHV. За ним следуют Swedbank, Enefit (или Eesti Energia), центр разработки Microsoft в Эстонии и Wise. В первую десятку также вошли Enefit Green, SEB Bank, Pipedrive, Таллиннский аэропорт и Telia.

Студенты оценивают банки, ИТ- и телекоммуникационные компании выше, чем наемные работники. Однако тенденции схожи с общей картиной: банки в последние годы набирают позиции, а ИТ-компании - теряют.

«Изменение предпочтений показывает, где, по мнению людей, они могут найти наилучшее сочетание хорошей зарплаты, гарантии занятости и приятной рабочей атмосферы. В период повышения налогов и роста инфляции относительная важность заработной платы в этом расчете возросла», - прокомментировала Эенсалу.

Каждую весну компания Kantar Emor проводит опрос о репутации работодателей, в котором просит наемных работников и студентов составить рейтинг лучших с их точки зрения работодателей. В ходе опроса также изучаются отзывы людей о различных работодателях и их общие ожидания от работодателей.