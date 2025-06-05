Skip to footer
Чт, 5.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Игорь Таро устроил небольшую рабочую аварию в Рийгикогу

Перевод: Сергей Светлов
Министр внутренних дел Игорь Таро старается как можно скорее узаконить использование камер распознавания номерных знаков.

Попытка министра внутренних дел Игоря Таро («Ээсти 200») узаконить использование камер автоматического распознавания номерных знаков провалилась в парламенте с первой попытки. В начале недели Таро направил в правовую комиссию Рийгикогу законопроект, который должен был внести ясность в вопрос: может ли и как полиция использовать такие камеры.

Однако в правовой комиссии против проекта Таро проголосовали все представители партии реформ и «Ээсти 200». Единственный голос «за» отдал, как ни странно, член оппозиции Андре Ханимяги (Социал-демократическая партия).

«Получилась странная ситуация», - с улыбкой отметил сам Ханимяги. Критически к проекту отнеслось и Министерство юстиции, которым руководит однопартиец Таро - Лийза Пакоста. Одним словом, подход оказался непродуманным и не согласованным.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх