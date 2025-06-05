Игорь Таро устроил небольшую рабочую аварию в Рийгикогу

Попытка министра внутренних дел Игоря Таро («Ээсти 200») узаконить использование камер автоматического распознавания номерных знаков провалилась в парламенте с первой попытки. В начале недели Таро направил в правовую комиссию Рийгикогу законопроект, который должен был внести ясность в вопрос: может ли и как полиция использовать такие камеры.