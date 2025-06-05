Кинофестиваль PÖFF объявил небывалую акцию

Фестиваль призывает объединиться преданных делу киноманов, бизнесменов, гостей кинофорума, волонтеров и стажеров в сообщество «Зов волка». Благотворительный взнос за членство в киноклубе друзей PÖFF пойдет на развитие фестиваля.

«Поддержка со стороны общества становится крайне важной на фоне урезания бюджета культуры и изменений в налоговой политике. Возможности сохранения фестиваля в его нынешнем виде – с яркой, разнообразной, масштабной программой и привлечением кинематографистов со всего мира – стремительно сокращаются, а ведь нам еще предстоит развиваться. PÖFF далек от того, чтобы объявить о завершении проекта», – отметила основатель и бессменный руководитель фестиваля Тийна Локк.

По ее словам, каждый последователь «Зова волка» вносит неоценимый вклад в сохранение фестиваля, придает сил и уверенности продолжать выбранный путь, чтобы достойно отпраздновать 30-летие «Темных ночей» в 2026 году.

С 2014 года PÖFF является фестивалем класса А – входит в высшую кинолигу мира и считается самым заметным культурным событием в Эстонии. В минувшем году зарубежные СМИ 70 стран упоминули фестиваль в своих публикациях.

В 2024 году PÖFF посетило 93 044 гостей, что стало рекордом. В течение двух недель состоялась 131 премьера, принято 1700 зарубежных кинодеятелей из 65 стран. Позитивное влияние на экономику Эстонии измеряется 12 миллионами евро.

PÖFF–2025 пройдёт в Таллинне с 7 по 23 ноября.