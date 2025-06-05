США назначили нового главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе

Президент Дональд Трамп назначил на этот пост генерала ВВС Алексуса Гринкевича, и его кандидатура была одобрена всеми 32 странами-членами альянса, сообщили Министерство обороны США и НАТО.

Назначение также должно получить одобрение Сената США.

Назначение нового главнокомандующего происходит на фоне того, как Вашингтон предупреждает о возможном сокращении военного присутствия в Европе, чтобы сосредоточиться на противодействии Китаю.

Американская телекомпания NBC сообщила в марте, что администрация Трампа рассматривает возможность отказа от должности SACEUR.

Тем не менее, дипломаты НАТО не считали это вероятным и заявили, что такой шаг фактически означал бы отказ США от участия в делах альянса в Европе.

Американские генералы в звании «четырех звезд» возглавляют военные операции НАТО в Европе уже почти 75 лет. Это началось с героя Второй мировой войны, впоследствии ставшего президентом США, Дуайта Д. Эйзенхауэра.