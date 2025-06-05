В четверг, 5 июня, США назначили нового главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR), тем самым развеяв опасения, что Вашингтон может отказаться от этой важной должности, которую американцы занимают с момента основания альянса, в качестве символического шага.
Президент Дональд Трамп назначил на этот пост генерала ВВС Алексуса Гринкевича, и его кандидатура была одобрена всеми 32 странами-членами альянса, сообщили Министерство обороны США и НАТО.
Назначение также должно получить одобрение Сената США.
Назначение нового главнокомандующего происходит на фоне того, как Вашингтон предупреждает о возможном сокращении военного присутствия в Европе, чтобы сосредоточиться на противодействии Китаю.
Американская телекомпания NBC сообщила в марте, что администрация Трампа рассматривает возможность отказа от должности SACEUR.
Тем не менее, дипломаты НАТО не считали это вероятным и заявили, что такой шаг фактически означал бы отказ США от участия в делах альянса в Европе.
Американские генералы в звании «четырех звезд» возглавляют военные операции НАТО в Европе уже почти 75 лет. Это началось с героя Второй мировой войны, впоследствии ставшего президентом США, Дуайта Д. Эйзенхауэра.
Генерал Гринкевич сменит на этом посту Кристофера Каволи, который возглавлял усилия Запада по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и по усилению потенциала НАТО для сдерживания России.