Дональд Трамп наконец созвонился с Си Цзиньпином. Россию и Украину не обсуждали

Трамп в начале апреля объявил всему миру масштабную торговую войну, сосредоточив главный удар на Китае. Трамп требовал, чтобы Си позвонил ему и согласовал условия капитуляции, однако телефон молчал. Трамп пошел на эскалацию и ввел против Китая запретительные пошлины в 145%. Китай ответил тем же.

Под давлением американского бизнеса и на фоне падающих рынков и дешевеющего доллара Трамп пошел на попятную. В начале мая он отправил делегацию в Женеву, где его министры согласовали с китайцами перемирие на 90 дней. США понизили нововведенные тарифы до 30%, а Китай снял свои пошлины и пообещал отменить запрет на экспорт редкоземельных металлов, введенный в ответ на атаку Трампа.

Прошло несколько недель, и США приняли новые ограничительные меры: Трамп запретил поставки программного обеспечения в Китай и пообещал «агрессивно» лишать виз китайских студентов в США. Китай в ответ притормозил оформление экспорта редкоземельных металлов.

Страсти накалились, и Трамп на этой неделе обвинил Си в срыве договоренностей. Китай вернул обвинение. Администрация Трампа заверила, что все решится, когда лидеры двух держав поговорят по телефону.

В четверг они наконец созвонились. Китайская сторона объявила, что разговор состоялся по просьбе Трампа, но кто кому звонил, так и осталось загадкой. Трамп изложил свою версию беседы необычно сдержанным постом в собственной соцсети (всего один капслок):