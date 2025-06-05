Дональд Трамп наконец созвонился с Си Цзиньпином. Россию и Украину не обсуждали

Президент США Дональд Трамп созвонился с китайским председателем Си Цзиньпином впервые с момента вступления в должность в январе. Они полтора часа обсуждали торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира и словом не обмолвились о вторжении России в Украину, в котором Китай поддерживает Кремль.
Трамп в начале апреля объявил всему миру масштабную торговую войну, сосредоточив главный удар на Китае. Трамп требовал, чтобы Си позвонил ему и согласовал условия капитуляции, однако телефон молчал. Трамп пошел на эскалацию и ввел против Китая запретительные пошлины в 145%. Китай ответил тем же.
Под давлением американского бизнеса и на фоне падающих рынков и дешевеющего доллара Трамп пошел на попятную. В начале мая он отправил делегацию в Женеву, где его министры согласовали с китайцами перемирие на 90 дней. США понизили нововведенные тарифы до 30%, а Китай снял свои пошлины и пообещал отменить запрет на экспорт редкоземельных металлов, введенный в ответ на атаку Трампа.
Прошло несколько недель, и США приняли новые ограничительные меры: Трамп запретил поставки программного обеспечения в Китай и пообещал «агрессивно» лишать виз китайских студентов в США. Китай в ответ притормозил оформление экспорта редкоземельных металлов.
Страсти накалились, и Трамп на этой неделе обвинил Си в срыве договоренностей. Китай вернул обвинение. Администрация Трампа заверила, что все решится, когда лидеры двух держав поговорят по телефону.
В четверг они наконец созвонились. Китайская сторона объявила, что разговор состоялся по просьбе Трампа, но кто кому звонил, так и осталось загадкой. Трамп изложил свою версию беседы необычно сдержанным постом в собственной соцсети (всего один капслок):
«Разговор был почти полностью сосредоточен на ТОРГОВЛЕ, - написал он. - Россию/Украину и Иран не обсуждали».
Трамп утверждает, что снял все вопросы относительно экспорта редкоземельных металлов из Китая в США.
Он рассказал, что Си пригласил его в Китай, а он в ответ позвал его в Америку. Согласно версии китайского госагентства Синьхуа, Си сказал Трампу, что будет рад, если тот снова приедет в Китай, а «Трамп выразил искреннюю благодарность».
На какие уступки пошел Трамп для умиротворения Китая, неизвестно. Китайцы написали, что в ходе разговора было заявлено, что Белый дом приветствует приезд китайских студентов на учебу в США. В посте Трампа нет ни слова о том, что он передумал отнимать визы у китайских студентов.
Главный итог разговора - две главные военные и экономические державы мира снова разговаривают после очередного раунда конфронтации. Трамп написал, что новый раунд торговых переговоров состоится скоро.