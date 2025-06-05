В пятницу на время ремонта движение на дорогах местами будет ограничено

В Рапласком уезде в 23:30 будет закрыт на ремонт Раплаский железнодорожный переезд на 12-м километре дороги Юуру-Рапла. Пешеходный переход будет открыт, а автомобили направлены в объезд через Ридакюла и Уускюла. Переезд откроется для автотранспорта вечером 14 июня.