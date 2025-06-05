В пятницу на время ремонта движение на дорогах местами будет ограничено

В пятницу, 6 июня, в связи с проведением ремонтно-строительных работ на дорогах в Эстонии будут введены новые ограничения движения, которые Департамент транспорта рекомендует учитывать при планировании времени поездки.
В Рапласком уезде в 23:30 будет закрыт на ремонт Раплаский железнодорожный переезд на 12-м километре дороги Юуру-Рапла. Пешеходный переход будет открыт, а автомобили направлены в объезд через Ридакюла и Уускюла. Переезд откроется для автотранспорта вечером 14 июня.
На участке шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа между Арду и Тарбья на 50-80-м километрах с 8.30 до 15 часов будут проводиться ремонтные работы. Работы будут носить передвижной характер, на некоторых участках будет ограничена скорость движения и закрыта одна полоса.