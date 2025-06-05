Исследование: доступное по цене жилье в Таллинне встречается все реже

Как отмечается в результатах исследования, цены на жилье растут быстрее, чем доходы, что вынуждает многие семьи идти на серьезные уступки в условиях проживания, площади и расположении.

В наиболее сложной ситуации оказываются низкооплачиваемые арендаторы, снимающие жилье по рыночным ценам - большинство из них чрезмерно обременены расходами на жилье.

В исследовании предлагаются возможные меры для формирования более справедливой жилищной политики, с акцентом на необходимость разнообразного жилищного фонда, активной земельной политики и сотрудничества между государственным и частным секторами.

С результатами исследования и рекомендациями по развитию жилого фонда можно будет ознакомиться на презентации, которая состоится в Таллинне в следующий понедельник, 9 июня, в 11:00 в Таллиннском представительском центре (пл. Вабадузе, 7, 1-й этаж).

Анализ подготовлен учеными Тартуского университета и Эстонской академии художеств по заказу Таллиннского центра стратегического управления.

Исследование представят директор по стратегическому управлению города Таллинна Райдо Рооп, доцент геоурбанистики Тартуского университета Аннели Кяхрик, профессор городской и демографической географии Тартуского университета Тийт Таммару и приглашенный преподаватель Эстонской академии художеств Маттиас Малк.