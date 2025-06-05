Действующая абсолютная чемпионка Эстонии Валерия Валасевич, которой на прошлой неделе исполнилось семнадцать лет, получила в квалификации многоборья за упражнение с обручем 23,050 балла, а за упражнение с мячом - 24,600 балла. По итогам двух видов Валасевич с суммой 47,650 балла занимает сейчас 36-е место.

Валерия Валасевич. Фото: Riinu Liis Lajal/RG Tallinn 2025

«Первая программа получилась немного скомканной и нервной, потому что я впервые выступала перед домашней публикой — было много шума и большое волнение. Но вторую программу я уже выполнила гораздо спокойнее, это придает сил, когда чувствуешь поддержку зала, – рассказала Валасевич. – С обручем было больше волнения, потому что это была первая программа. В целом все получилось, но в конце допустила большую ошибку - думаю, просто не была достаточно внимательна».

«В определенном смысле программа с мячом была чуть сложнее, потому что упражнение с обручем не получилось так, как могло бы; но с другой стороны, первый выход на площадку уже был пройден, поэтому второй раз было немного легче. С мячом была не такая нервная программа, но может быть и лучше, – добавила Валасевич. – Завтра постараюсь быть внимательнее до самого конца и выложиться полностью. И добавить больше эмоций!»

Тренер Валасевич Моника Цирк отметила, что давление на домашнем чемпионате было намного выше, чем на международных соревнованиях.