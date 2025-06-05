В четверг на проходящем в Эстонии впервые чемпионате Европы по художественной гимнастике начали выступать индивидуальные гимнастки в мастерской категории. В квалификации упражнения с мячом и обручем выполнили представительницы сборной Эстонии Валерия Валасевич и Анетте Вахер.
Действующая абсолютная чемпионка Эстонии Валерия Валасевич, которой на прошлой неделе исполнилось семнадцать лет, получила в квалификации многоборья за упражнение с обручем 23,050 балла, а за упражнение с мячом - 24,600 балла. По итогам двух видов Валасевич с суммой 47,650 балла занимает сейчас 36-е место.
«Первая программа получилась немного скомканной и нервной, потому что я впервые выступала перед домашней публикой — было много шума и большое волнение. Но вторую программу я уже выполнила гораздо спокойнее, это придает сил, когда чувствуешь поддержку зала, – рассказала Валасевич. – С обручем было больше волнения, потому что это была первая программа. В целом все получилось, но в конце допустила большую ошибку - думаю, просто не была достаточно внимательна».
«В определенном смысле программа с мячом была чуть сложнее, потому что упражнение с обручем не получилось так, как могло бы; но с другой стороны, первый выход на площадку уже был пройден, поэтому второй раз было немного легче. С мячом была не такая нервная программа, но может быть и лучше, – добавила Валасевич. – Завтра постараюсь быть внимательнее до самого конца и выложиться полностью. И добавить больше эмоций!»
Тренер Валасевич Моника Цирк отметила, что давление на домашнем чемпионате было намного выше, чем на международных соревнованиях.
«Кажется, что поддержка своих болельщиков помогает, но при этом чувство ответственности здесь гораздо больше, чем за границей. И девочки сами это ощущают. Были ошибки, но Валерия молодец - после первой программы смогла собраться, – похвалила тренер. – После первого выступления она немного растерялась, была совершенно сбита с толку из-за того, что случилось, ведь небольшая техническая ошибка стоила очень много баллов, и это ее сильно озадачило. Но она и выполнила упражнение с мячом вполне достойно».
Семнадцатилетняя Вахер лучше справилась с упражнением с обручем: она заработала 25,800 балла, а упражнение с мячом принесло ей 23,550 балла. Таким образом, по итогам двух видов она сейчас занимает 31-е место с результатом 49,350 балла.
«С обручем все вышло хорошо, только один раз я бросила снаряд чуть дальше, но все же успела его поймать. С мячом допустила крупную ошибку. Волновалась, хотя поддержка домашней публики мне помогала, – рассказала Вахер. – В упражнении с мячом мне в целом понравилось, я вложила больше эмоций. Но та одна ошибка… поторопилась и бросила неправильно.
Завтра мне нужно выложиться на максимум и выполнить всё чисто, чтобы попасть в финал. Конкуренция очень высокая».
Тренер Вахер Ирина Стадник также отметила, что ее подопечная сильно волновалась. «Упражнение с обручем получилось более-менее, но не то, чего мы ждали. С мячом тоже была ошибка, но по сравнению с предыдущими соревнованиями, для мяча это был вполне сносный результат. Сегодня Анетте очень нервничала, – прокомментировала тренер. – Возможно, сказалось то, что зрителей было немного и соревнования начались очень рано. Надеемся, что завтра у нее всё получится лучше».
«Завтра постараемся подойти к выступлению спокойнее, не думать о попадании в двадцать четыре лучших. Попробуем сосредоточиться на чистом и красивом выступлении и получить от процесса удовольствие — возможно, тогда результат будет лучше», – добавила Стадник.
После двух видов лидирует действующая чемпионка Стилиана Николова с результатом 57,950 балла. На втором месте — украинка Таисия Онофрийчук (57,700 балла), третьей идет итальянка София Раффаэли (57,550 балла). Действующая олимпийская чемпионка и чемпионка мира Дарья Варфоломеев, представляющая Германию, в первый день квалификации выступила только с обручем и получила за это упражнение 30,000 балла.
Квалификация продолжится в пятницу упражнениями с булавами и лентой. Валасевич выйдет на ковер с булавами в 16:18, Вахер — в 16:24, с лентой Валасевич начнет в 17:18, а Вахер — в 17:24.
Из четырех программ в зачет пойдут три лучших результата, и двадцать четыре гимнастки попадут в финал многоборья, который состоится в субботу. Финалы по отдельным видам пройдут в воскресенье — в них примут участие по восемь лучших спортсменок в каждом виде.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Эстонии впервые — соревнования проходят с 4 по 8 июня на Unibet Arenal в Таллинне. Лучших на континенте определяют в двух возрастных категориях — среди юниоров и взрослых, в программе разыгрывается двенадцать комплектов наград. По последним данным, в Таллинне выступают 336 гимнасток из 39 стран. Эстонию на домашнем чемпионате Европы представляют 14 спортсменок.
Подробные расписания соревнований размещены на сайте Европейского гимнастического союза, а также доступны в приложении Sportity по коду RGTallinn25.
С 4 по 6 июня соревнования можно смотреть в прямом эфире на платной платформе Gymtv.online. Трансляции 7 и 8 июня будут доступны на канале ETV2. За результатами в реальном времени можно следить на сайте SmartScoring.