Видео Благородная цель: благодаря Тянаку «Утиному ралли» удалось привлечь мировое внимание

Благотворительная акция, организованная Союзом родителей детей, больных раком (EVLVL), привлекла внимание во время проверки трассы накануне Ралли Сардинии – тогда репортер смог пообщаться с патроном мероприятия Оттем Тянаком. Об этом рассказал репортер Колин Кларк.

Tänak's favorite rally? Padriralli! 🦆



Estonia's annual duck race raised almost €500,000 for children with cancer, with help from the 2019 World Rally champion 🤝 pic.twitter.com/JeVBNGupk3 — DirtFish (@DirtFishRally) June 5, 2025

«Я видел видео с этого удивительного благотворительного мероприятия с утками. Ты выглядел очень элегантно», – похвалил автоспортивный журналист.

«Да, я стараюсь быть таким же, как ты», – с улыбкой ответил Тянак.

Кларк продолжил уже более серьезно: «Наверное, это был замечательный день. Я не знаю, сколько именно удалось собрать, но, похоже, все прошло успешно?»

«Я бы сказал, что день прошел очень хорошо, – отметил Тянак. – Было много людей. Множество радостных лиц, в том числе у детей. Мы получили удовольствие, погода была хорошей, утят тоже было много. Утки побеждают, утки проигрывают, но в итоге выигрывают все».