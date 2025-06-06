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Видео Благородная цель: благодаря Тянаку «Утиному ралли» удалось привлечь мировое внимание

Отть Тянак на "Утином ралли" 2025.

1 июня в парке Кадриорг в двенадцатый раз состоялось «Утиное ралли», которое получило одобрение даже самого известного в мире портала об автоспорте DirtFish.

Благотворительная акция, организованная Союзом родителей детей, больных раком (EVLVL), привлекла внимание во время проверки трассы накануне Ралли Сардинии – тогда репортер смог пообщаться с патроном мероприятия Оттем Тянаком. Об этом рассказал репортер Колин Кларк.

«Я видел видео с этого удивительного благотворительного мероприятия с утками. Ты выглядел очень элегантно», – похвалил автоспортивный журналист.

«Да, я стараюсь быть таким же, как ты», – с улыбкой ответил Тянак.

Кларк продолжил уже более серьезно: «Наверное, это был замечательный день. Я не знаю, сколько именно удалось собрать, но, похоже, все прошло успешно?»

«Я бы сказал, что день прошел очень хорошо, – отметил Тянак. – Было много людей. Множество радостных лиц, в том числе у детей. Мы получили удовольствие, погода была хорошей, утят тоже было много. Утки побеждают, утки проигрывают, но в итоге выигрывают все».

На Сардинии пока прошел только тестовый заезд, а настоящая борьба развернется сегодня.

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