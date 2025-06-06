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Центристская партия взяла кредит на сумму около 400 000 евро

Редактор: rus.postimees.ee
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт.

Центристская партия взяла в банке LHV кредит на сумму около 385 тысяч евро, пишет Rus.ERR.

Займ призван помочь политической силе выплачивать штраф в размере 1 млн евро, назначенного ей судом по уголовному делу, связанному с проектом недвижимости Porto Franco в центре Таллинна.

В качестве поручителей выступили 12 членов партии, а вернуть кредит необходимо к 2027 году, рассказал корреспонденту портала Rus.ERR председатель политической силы Михаил Кылварт.

«Поскольку банку нужны были гарантии, то 12 членов партии поручились своими средствами», - добавил Кылварт.

Финансовое положение центристов остается сложным, что скажется на ее избирательной кампании на осенних муниципальных выборах этого года.

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