Трамп и Маск крупно поругались. Трамп назвал миллиардера безумцем, Маск обвинил президента в неблагодарности

На пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в четверг Трамп снова раскритиковал Маска за его недовольство законопроектом, в котором делаются «невероятные вещи».

«Я очень разочарован, потому что Илон знал внутреннюю кухню этого законопроекта лучше, чем почти любой из сидящих здесь, — добавил он. — И вдруг у него возникли претензии. Он пока ничего плохого лично про меня не сказал, но уверен, это будет следующим шагом».

Трамп заявил, что Маск выступает против его «великолепного красивого законопроекта» из-за планов отменить налоговые льготы для электромобилей. Маск, который является генеральным директором производителя электромобилей Tesla, успел ответить в Х и на эту претензию.

«Да без разницы. Оставьте в законопроекте сокращение субсидий для электромобилей и солнечной энергии, хотя субсидии для нефтегаза никто и не тронул (очень нечестно!!), но уберите ГОРУ ОМЕРЗИТЕЛЬНОЙ СВИНИНЫ из законопроекта», — призвал он (в оригинале было DISGUSTING PORK — по всей видимости, имеется в виду идиома pork barrel (букв. «бочка с салом», на русский часто также переводится как «казенный пирог»), она означает бюджетные траты, пролоббированные политиками в интересах каких-либо узких групп избирателей, бизнесменов или самих политиков).

«Либо у вас получится большой и уродливый законопроект, либо стройный и красивый», — подчеркнул миллиардер.