Валев ушел на прогулку вчера, 5 июня, днем, после чего его больше не видели, и с ним не удается установить связь. Полицейские искали с помощью собак и дронов, но найти его пока не удалось.

Валев ростом 173 см, крепкого телосложения, у него короткие седые волосы. На нем была черная футболка, черные брюки и кроксы. У него могут быть трудности с восприятием окружающей обстановки.