Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк отметила, что в первом квартале общее количество вакантных и занятых должностей составило чуть более 594 000. «Больше всего вакантных должностей было в сфере образования (1274), а также государственного управления и обороны (1254). При этом больше всего занятых должностей было в обрабатывающей промышленности (97 736)», — сказала аналитик.

Аналитик пояснила, что в первом квартале 2025 года доля вакантных должностей составила 1,5% от общего числа всех должностей. В первом квартале прошлого года доля вакантных должностей составила 1,6%. В первом квартале этого года больше всего вакантных должностей помимо образования и государственного управления было в оптовой и розничной торговле (1247), обрабатывающей промышленности (874), а также в сфере здравоохранения и социальных услуг (859).

Наибольшее число уволенных было в сфере оптовой и розничной торговли

В первом квартале на работу было принято 39 088 человек, т.е. более чем на 650 человек больше, чем в том же периоде прошлого года.

«Число уволенных по инициативе работодателя (5633) было на 852 человека меньше, чем в первом квартале 2024 года. Доля уволенных таким образом людей составила 14,8% от общего числа уволенных, в то время как в первом квартале прошлого года их доля составила 16,3%», — отметила Саагпакк.

Если рассматривать всех уволенных в первом квартале 2025 года, то больше всего их было в сфере оптовой и розничной торговли (6006 работников).