По данным Департамента статистики, в первом квартале 2025 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было в целом 9130 вакантных должностей, что на 4,9% меньше, чем в тот же период годом ранее. По инициативе работодателя в этот период было уволено 5633 человека.
Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк отметила, что в первом квартале общее количество вакантных и занятых должностей составило чуть более 594 000. «Больше всего вакантных должностей было в сфере образования (1274), а также государственного управления и обороны (1254). При этом больше всего занятых должностей было в обрабатывающей промышленности (97 736)», — сказала аналитик.
Аналитик пояснила, что в первом квартале 2025 года доля вакантных должностей составила 1,5% от общего числа всех должностей. В первом квартале прошлого года доля вакантных должностей составила 1,6%. В первом квартале этого года больше всего вакантных должностей помимо образования и государственного управления было в оптовой и розничной торговле (1247), обрабатывающей промышленности (874), а также в сфере здравоохранения и социальных услуг (859).
Наибольшее число уволенных было в сфере оптовой и розничной торговли
В первом квартале на работу было принято 39 088 человек, т.е. более чем на 650 человек больше, чем в том же периоде прошлого года.
«Число уволенных по инициативе работодателя (5633) было на 852 человека меньше, чем в первом квартале 2024 года. Доля уволенных таким образом людей составила 14,8% от общего числа уволенных, в то время как в первом квартале прошлого года их доля составила 16,3%», — отметила Саагпакк.
Если рассматривать всех уволенных в первом квартале 2025 года, то больше всего их было в сфере оптовой и розничной торговли (6006 работников).
Наибольшее число принятых на работу работников было в сфере обрабатывающей промышленности (6053), а также оптовой и розничной торговли (5513).
Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), уменьшился за год примерно на 1,4%.
Аналитик пояснила, что в первом квартале этого года больше всего вакантных должностей было в Харьюском уезде (75,7% от всех вакантных должностей), из них 66,5% были в Таллинне и 9,2% в Харьюском уезде за пределами Таллинна.
«Больше всего занятых должностей в первом квартале этого года также было в Харьюском (57,3% от всех занятых должностей) и Тартуском (11,2%) уездах. Далее следовали Ида-Вируский (4,5%) и Пярнуский (3,8%) уезды», — сказала она.
Для определения числа занятых должностей и передвижения рабочей силы Департамент статистики использует данные из регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента. Департамент статистики собирает данные о числе вакантных должностей в рамках исследования «Заработная плата и рабочая сила».
Вакантная должность — созданная, вакантная или освободившаяся после увольнения должность, для заполнения которой работодатель активно ищет нового работника и готов прилагать для этого усилия и в дальнейшем, при этом работодатель планирует заполнить должность немедленно или в течение определенного времени.
Число вакантных должностей — это средний квартальный показатель, рассчитанный на основе данных за три месяца. Для расчета используются данные по состоянию на конец месяца.
Доля вакантных должностей — доля вакантных должностей от общего числа должностей.
Средний квартальный показатель числа вакантных и занятых должностей публикуется по состоянию на конец месяца. Главным представителем общественного интереса к статистической работе является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.