Колонка Postimees Тарту – тюремная столица Европы

У этой идеи есть прагматическое обоснование: шведские тюрьмы переполнены, а у Эстонии технически есть возможность принимать новых заключенных, поскольку с каждым годом их число у нас сокращается. Поэтому теперь ьюрьмы, построенные для большего числа заключенных, наполовину пусты. Однако, несмотря на возможную финансовую выгоду - страна могла бы получать более 30 миллионов евро в год, - это предложение несет репутационные риски. Мы не должны соглашаться с идеей превращать Эстонию в исправительно-трудовой лагерь для Северных стран.

Первый договор аренды может оказаться не последним. Эстонская правовая система и тюремная сеть не должны выполнять заказы, вызванные сложностями других стран. В соседней стране из-за массовой иммиграции возникли большие проблемы с общественным порядком, которые местное правительство теперь намерено решать ужесточением наказаний. Однако если в Швеции за эти годы сформировался так называемый дефицит пенитенциарной системы, им все же следует искать собственные решения. Эстония не должна брать на себя роль, в которой мы становимся Гуантанамо для иностранных государств - местом, куда можно удобно поместить тех, кого не могут или не хотят содержать на родине.