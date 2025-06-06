Колонка Postimees Тарту – тюремная столица Европы

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста предложила сдавать свободные места в Тартуской тюрьме другим государствам. В марте этого года правительство дало министерству разрешение начать официальные переговоры со Швецией и Нидерландами. Теперь мы находимся на этапе, когда готовится соответствующий договор со Швецией. Его могут подписать уже в июне, по условиям этого соглашения в Эстонию могут перевести до 600 заключенных.
У этой идеи есть прагматическое обоснование: шведские тюрьмы переполнены, а у Эстонии технически есть возможность принимать новых заключенных, поскольку с каждым годом их число у нас сокращается. Поэтому теперь ьюрьмы, построенные для большего числа заключенных, наполовину пусты. Однако, несмотря на возможную финансовую выгоду - страна могла бы получать более 30 миллионов евро в год, - это предложение несет репутационные риски. Мы не должны соглашаться с идеей превращать Эстонию в исправительно-трудовой лагерь для Северных стран.
Первый договор аренды может оказаться не последним. Эстонская правовая система и тюремная сеть не должны выполнять заказы, вызванные сложностями других стран. В соседней стране из-за массовой иммиграции возникли большие проблемы с общественным порядком, которые местное правительство теперь намерено решать ужесточением наказаний. Однако если в Швеции за эти годы сформировался так называемый дефицит пенитенциарной системы, им все же следует искать собственные решения. Эстония не должна брать на себя роль, в которой мы становимся Гуантанамо для иностранных государств - местом, куда можно удобно поместить тех, кого не могут или не хотят содержать на родине.
Образно говоря, это бизнес-план, основанный на заработке на иностранных заключенных. Такой подход поставил бы нас в один ряд с Кубой, Венесуэлой и некоторыми африканскими странами, например, Джибути, Египтом или Марокко. Несмотря на соблазн дополнительных миллионов, которые могут поступить в эстонский бюджет, мы должны спросить себя: как в долгосрочной перспективе изменится образ Эстонии, если СМИ стран Северной Европы начнут называть нас «страной дешевых тюрем»?
У этого плана есть и другие возможные минусы. Во-первых, возникают различные расходы. Понадобится больше сотрудников, потому что по шведским правилам на каждого заключенного должно приходиться больше охранников, чем в Эстонии. Персоналу потребуется пройти обучение для работы с представителями других культур. Возможно, в какой-то момент придется организовать для заключенных халяльное питание (еду, соответствующую законам ислама). И так далее.
Во-вторых, не стоит недооценивать возможное общественное напряжение. Хотя министерство заверяет, что заключенные, переведенные из Швеции, будут содержаться отдельно и не получат разрешения на выход в город, им все равно придется предоставлять возможность встреч с близкими. Тарту - не изолированный остров вроде Алькатраса или Найссаара, и туда необходимо проезжать через всю Эстонию.
Это крайне чувствительная тема, поспешное и недальновидное решение способно обернуться для Эстонии долгосрочными репутационными потерями и притоком нежелательных иностранцев. Этот вопрос требует широкой общественной дискуссии и не может решаться за закрытыми дверями.