Фото В Таллинне произошла крупная авария водопровода

Сегодня утром на одном из крупнейших питательных трубопроводов Пыхья-Таллинна (диаметр трубы - 400 мм, год постройки - 1963) произошла авария: водопроводная труба на улице Сыле дала течь на участке между улицами Харьяпеа и Эдала.

Движение регулируется, в этом районе открыто движение по полосам 1+1. Авария произошла на только что заасфальтированном участке улицы Сыле.