Фото В Таллинне произошла крупная авария водопровода

На улице Сыле в Таллинне произошла крупная авария водопровода, движение нарушено.
Сегодня утром на одном из крупнейших питательных трубопроводов Пыхья-Таллинна (диаметр трубы - 400 мм, год постройки - 1963) произошла авария: водопроводная труба на улице Сыле дала течь на участке между улицами Харьяпеа и Эдала.
Движение регулируется, в этом районе открыто движение по полосам 1+1. Авария произошла на только что заасфальтированном участке улицы Сыле.
Поскольку диаметр и скорость потока водопровода большие, из-за аварии поднялся асфальт, а также тротуар возле автобусной остановки. Автобусная остановка на улице Эдала в направлении Копли закрыта.