Федоренко дал понять, что российские операторы FPV-дронов сейчас изучают, как эффективнее достигать Харькова. Если российским войскам удастся приблизиться к городу, атаки дронами-смертниками и дронами, сбрасывающими бомбы, станут проще.

Пока Харьков нельзя атаковать ежедневно и массово такими дронами, потому что полеты на такие расстояния возможны только при благоприятных условиях. «Должны совпасть несколько факторов: хороший дрон, мощная батарея, заранее определенная цель, отсутствие радиопомех. Так они и долетели до Харькова», - объяснил Федоренко.

По его словам, одиночные FPV-дроны, достигшие большого города, довольно сложно обнаружить. «Хотя каждый день появляется все больше средств, способных уловить аналоговый сигнал FPV-дрона противника в воздухе, - добавил командир. - Тогда их можно сбить. Иногда удается даже установить, откуда вылетел дрон и тогда следует жестокое сведение счетов», - добавил командир.

Ежедневные атаки

Херсон российские FPV-дроны атакуют с расстояния шести-восьми километров, через реку Днепр. Каждый день город подвергается десяткам атак. С августа прошлого года в результате таких дроновых атак погибли десятки мирных жителей, сотни получили ранения.