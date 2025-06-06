- Первые российские FPV-дроны уже долетели до Харькова, Краматорска и Сум.
- Если российские войска продолжат продвижение, под угрозой могут оказаться 1,7 миллиона человек.
- Россия все чаще атакует Харьков крупными ударными дронами типа «Шахед».
Российские войска в ближайшее время могут начать еще активнее терроризировать украинские города с помощью ударных дронов. Цель - заставить украинцев требовать окончания войны любой ценой, заявил один из самых известных командиров украинских дроновых подразделений Юрий Федоренко.
В мае в Харьков прибыли первые FPV-дроны российских войск. Это небольшие дроны-смертники, несущие от одного до трех килограммов взрывчатки, способные точно попадать в цель. Такими дронами российские войска терроризируют Херсон уже восемь месяцев, где сейчас проживает примерно 60 000 человек. В Харькове же живут не менее 1,3 миллиона человек, из которых около 200 000 - беженцы.
Федоренко подтвердил Postimees прибытие российских FPV-дронов в Харьков, но, по его словам, пока речь идет лишь о пробных полетах. Крупные ударные дроны типа «Шахед», несущие от 30 до 50 килограммов взрывчатки, начали массово атаковать Харьков почти каждую ночь. Позавчера ночью в результате таких атак в Харькове пострадали 19 человек, среди них четверо детей, младшему из которых семь лет.
Кто такой 34-летний Юрий Федоренко с позывным Ахиллес?
Командир одного из самых известных дроновых подразделений украинской армии - 429-го отдельного полка беспилотных летательных аппаратов «Ахиллес». Этот полк стал расширением роты дронов 92-й штурмовой бригады Украины.
Майор Вооруженных сил Украины, участвующий в войне с Россией с 2014 года.
Депутат Киевского городского совета.
Состоит в президентской партии Владимира Зеленского «Слуга народа».
Во время полномасштабной войны женился на депутате парламента Марии Мезенцевой, которая также состоит в партии «Слуга народа». Мезенцева возглавляет парламентскую комиссию по гармонизации национального законодательства с правом Европейского союза.
В данный момент Федоренко считает самой опасной угрозой для горожан именно массовые атаки крупных дронов типа «Шахед». Еще зимой один из украинских генералов говорил Postimees, что российские войска вскоре получат возможность запускать до 500 «Шахедов» в сутки. Предупреждение начинает оправдываться.
Цель - гражданское население
Учитывая, насколько противник за год нарастил производство дронов, вполне возможно, что осенью они начнут не только уничтожать критическую инфраструктуру и энергетические объекты, но и массово терроризировать гражданское население, сказал в интервью Postimees Федоренко, командир полка «Ахиллес», который сейчас ведет боевые действия в Харьковской области. Одна из главных задач подразделения - борьба с российскими дронами и их операторами.
По его словам, цель дроновых атак на мирных жителей лишь одна: запугать и посеять панику. «Для того, чтобы люди уезжали из Украины, чтобы люди требовали прекращения боевых действий любой ценой», - сказал командир с позывным Ахиллес.
Если крупные ударные дроны типа «Шахед» российские войска запускают с территории России, то маленькими FPV-дронами управляют из окрестностей городов.
FPV-дроны с помощью усилителей сигнала могут при определенных погодных условиях летать даже на расстояние до 40 километров
От северных районов Харькова до линии фронта - 20 километров. Операторы дронов не сидят прямо на передовой, но даже 25 километров сейчас не проблема для FPV-дронов. FPV-дроны с помощью усилителей сигнала могут при определенных погодных условиях летать даже на расстояние до 40 километров.
Федоренко дал понять, что российские операторы FPV-дронов сейчас изучают, как эффективнее достигать Харькова. Если российским войскам удастся приблизиться к городу, атаки дронами-смертниками и дронами, сбрасывающими бомбы, станут проще.
Пока Харьков нельзя атаковать ежедневно и массово такими дронами, потому что полеты на такие расстояния возможны только при благоприятных условиях. «Должны совпасть несколько факторов: хороший дрон, мощная батарея, заранее определенная цель, отсутствие радиопомех. Так они и долетели до Харькова», - объяснил Федоренко.
По его словам, одиночные FPV-дроны, достигшие большого города, довольно сложно обнаружить. «Хотя каждый день появляется все больше средств, способных уловить аналоговый сигнал FPV-дрона противника в воздухе, - добавил командир. - Тогда их можно сбить. Иногда удается даже установить, откуда вылетел дрон и тогда следует жестокое сведение счетов», - добавил командир.
Ежедневные атаки
Херсон российские FPV-дроны атакуют с расстояния шести-восьми километров, через реку Днепр. Каждый день город подвергается десяткам атак. С августа прошлого года в результате таких дроновых атак погибли десятки мирных жителей, сотни получили ранения.
Кроме Харькова, в ближайшее время под угрозой террора FPV-дронов окажутся также города Сумской области на севере Украины и Краматорск со Славянском в Донецкой области. В каждом из них проживает около 200 000 человек. Первые российские FPV-дроны уже долетели до Краматорска и Сум. Атаки дронов по таким крупным городам, где в общей сложности живут не менее 1,7 миллиона человек, могут привести к куда большему числу жертв среди мирного населения, чем в Херсоне.
Однако увеличение радиуса действия FPV-дронов означает и то, что украинские войска вскоре смогут атаковать крупный российский областной центр Белгород, где живет около 340 000 человек. Город находится в 25 километрах от украинской границы, а ближайшие украинские позиции в 30 километрах.
Федоренко подтвердил, что украинские FPV-дроны уже долетали до Белгорода, но это пока единичные случаи, как и российские атаки по Харькову. «Если бы мы смогли нашими дронами взять под огневой контроль военные объекты в Белгороде, они бы выли как волчья стая», - сказал командир полка «Ахиллес».
Россия лидирует в дронах на оптоволокне
У российских войск остается большое преимущество в использовании FPV-дронов с оптоволоконным кабелем. Украина пока не может сравняться по возможностям.
«Мы отстаем очень и очень сильно, - признал Федоренко. - Чтобы достичь паритета хотя бы на второстепенных участках фронта, нам понадобится время до конца августа».
FPV-дрон с оптоволоконным кабелем невозможно заглушить, его практически нельзя остановить. Такие дроны сейчас наносят серьезный урон украинским подразделениям.
По словам Федоренко, за преимуществом России стоит поддержка Китая. Когда Россия начала массово использовать такие дроны, китайские фабрики сначала производили для них сверхтонкий кабель. Позже Китай стал напрямую поставлять в Россию сырье для производства этого кабеля.
«Россия просто сумела значительно быстрее нарастить производство, чем мы, сказал Федоренко. У нас не было возможности начать его параллельно с Россией, не было доступа к такому количеству сырья. А из Китая оно поступает в Россию без каких-либо проблем и ограничений», - добавил Федоренко.
Сейчас в Украине начали появляться и собственные FPV-дроны с оптоволоконным кабелем. Полк «Ахиллес» тестирует продукцию от нескольких отечественных производителей. «Они вполне надежны, как и сами дроны», - сказал командир.