Анна: Скорее всего, это связано с тем, что они чувствуют какое-то давление. Вспомним себя в этом возрасте. «Я должен принять какое-то решение, это решение колоссально повлияет на всю мою жизнь, если я сделаю сейчас неправильное решение, то я потом буду работать на этой должности всю жизнь». Но если посмотреть статистику, сколько людей на сегодняшний день работает по той специальности, на которую они учились? На самом деле мало. Поэтому, когда ребята делают выбор, конечно, нужно учитывать моду, но еще нужно учитывать, что у самого хорошо получается, что нравится и что востребовано в обществе сегодня, завтра и послезавтра. И тут, если мы говорим, например, об IT-секторе, то может получиться так, что они пойдут учиться на инфотехнологии, на какое-то определенное направление, но к тому моменту, как они закончат учебу, эта технология уже далеко ушла вперед.