Лето - время, когда учебные заведения начинают прием заявлений на обучение, а абитуриенты переживают муки выбора будущей профессии. В свежем выпуске передачи «На кухне» обсуждаем, за какими специальностями будущее, а какие профессии теряют свою актуальность?
Молодые люди по всей Эстонии начинают нелегкий этап поступления в высшие и профессиональные учебные заведения. Найти свое призвание непросто, но еще сложнее понять, будет ли профессия востребована в стране хотя бы в ближайшие несколько лет.
Ведущая Екатерина Чернова, консультант центра карьеры Кассы по безработице Анна Робертс и журналист Павел Соболев обсудили, теряют ли «модные профессии» свою актуальность, почему взрослые всё чаще задумываются о смене карьеры и какие страхи их одолевают. В каких отраслях Эстонии наблюдается нехватка кадров, а также как Касса по безработице может помочь абитуриентам в период подачи заявлений на обучение?
Выдержки из беседы:
Екатерина: Мне кажется, сейчас довольно популярно среди молодежи выбирать именно модные профессии - это информационные, коммуникационные технологии, то есть то, что очень востребовано на рынке труда, где хорошо платят. Это так?
Анна: Скорее всего, это связано с тем, что они чувствуют какое-то давление. Вспомним себя в этом возрасте. «Я должен принять какое-то решение, это решение колоссально повлияет на всю мою жизнь, если я сделаю сейчас неправильное решение, то я потом буду работать на этой должности всю жизнь». Но если посмотреть статистику, сколько людей на сегодняшний день работает по той специальности, на которую они учились? На самом деле мало. Поэтому, когда ребята делают выбор, конечно, нужно учитывать моду, но еще нужно учитывать, что у самого хорошо получается, что нравится и что востребовано в обществе сегодня, завтра и послезавтра. И тут, если мы говорим, например, об IT-секторе, то может получиться так, что они пойдут учиться на инфотехнологии, на какое-то определенное направление, но к тому моменту, как они закончат учебу, эта технология уже далеко ушла вперед.
Павел: Существуют ли сейчас на рынке труда профессии, которые не очень удачные, то есть устроиться человеку по этой специальности будет непросто. Может ли карьерный специалист заявить, что вот эта специальность не очень перспективная или это не очень этично?
Анна: Мы должны понимать, что карьерный специалист никогда не дает советы и рекомендации. Карьерный специалист помогает человеку открыть себя и найти этот ответ внутри. При этом, конечно, мы делимся информацией, есть определенные источники анализа рынка труда в Эстонии, за пределами и так далее. В принципе все отрасли будут продолжать существовать, потому что жизнь существует, но они все будут корректироваться. Все специальности, которые можно автоматизировать, будут автоматизированы, и, скорее всего, на эти специальности идти учиться не имеет смысла - это ввод данных, элементарная бухгалтерия, к примеру.
Мир развивается очень быстро, никто не знает, что будет в будущем. Мы можем предположить, мы можем прогнозировать, но мы уже видим, насколько сильно изменился жизнь за последние три года. Представьте, что будет через десять лет. И эти ребята, которые сейчас в девятом, десятом, одиннадцатом, двенадцатом классе - именно они будут, так скажем, строить этот мир. Надо понять, какие личные качества и навыки им нужны для того, чтобы адаптироваться, не бояться этих изменений?
Во-первых, это обязательно критическое мышление. Во-вторых, это открытость и умение видеть эти возможности. Я советую определить, что тебе нравится, определить, что у тебя получается. Если есть талант к математике, может быть, надо рассмотреть инженерию, даже если человек творческий. Если у него инженерное образование, он потом эту творческую жилку может прекрасным образом воплотить.
Екатерина: А вот если приходят двоечники? «Я не знаю, чего я хочу, учусь я плохо, что мне делать?»
Анна: Опять же, а почему он двоечник? Может быть, ему просто это школьная система не нравится, сама школьная структура не подходит. Может быть, вместо гимназии нужно было идти в профтехучилище, где прекрасным образом получить прикладное образование? Есть люди, которые хотят видеть результат своей работы сразу. Опять же, если я сравниваю с собой, я карьерный консультант, я инвестирую свою энергию, свою душу, свое сердце в людей. Я не знаю, что у них потом получится, потому что я пытаюсь их вдохновить, но именно они воплощают свои мечты в жизнь. Я не вижу результата своей работы напрямую. Для меня это окей, но есть люди, которые хотят видеть результат сразу.
Я, кстати, только что беседовала на эту тему с гримером Postimees. Она по первому образованию архитектор. Да, она поступила в университет и к моменту окончания поняла, что это не её. Затем она начала проходить курсы и вот за 10 лет она поднялась до такого уровня мастерства, что теперь работает гримером в Postimees.
Екатерина: Вы сказали, что мир так быстро меняется. Как же тогда предугадать, что же будет через десять лет? Куда можно поступить, чтобы через десять лет у меня точно было рабочее мест. Желательно с хорошей зарплатой.
Павел: И чтобы искусственный интеллект не отобрал работу.
Анна: На самом деле так ставит вопрос тоже не очень правильно, потому что это дает надежду, что есть такая профессия, которая точно гарантирует зарплату. Мне кажется, сейчас даже профессия дипломата зарплату не гарантирует, поэтому скорее нужно научиться адаптироваться и перестраиваться. Более спокойно относиться к изменениям, потому что изменения будут происходить и дальше. Не имеет смысла пытаться ухватиться за какую-то стабильность, которая была раньше. Стабильность у нас внутри, и она у каждого своя.
Но если мы хотим конкретики, то уже сейчас в Эстонии есть и будет нехватка кадров в следующих областях: это педагогика, медицина и IT-сектор. Но большая часть IT-сектора тоже может автоматизироваться. То есть простые какие-то навыки, которые можно заменить технологиями, автоматизировать искусственным интеллектом, они будут заменяться. Но понадобится больше специалистов с глубокими, аналитическими знаниями в IT-направлениях, связанных с промышленностью, медициной и обороной.
Екатерина: Где еще у нас нехватка кадров, в каких отраслях?
Анна: Как я уже сказала, педагогика, медицина. Еще инженерия. Недавно была в Нарве, там огромный технопарк, заводы, и есть колоссальная нехватка инженеров.
Екатерина: А если эстонский не очень?
Анна: Честно вам скажу на нарвских заводах и без эстонского работают. Конечно, нужен английский, конечно, в долгосрочной перспективе надо учить эстонский. Когда ко мне приходят клиенты без эстонского, я обычно задаю вопрос, какой у них план? Видят ли они себя в Эстонии через 5-10 лет или нет? Если в Эстонии, то эстонский нужно выучить, без эстонского нет возможности трудоустроиться.
Екатерина: Есть ли тенденция, что взрослые всё чаще идут снова учиться или переобучаться?
Анна: Конечно, и взрослые часто идут учиться более осознанно, потому что они уже знают, кто они, чего хотят, чего не хотят. И на самом деле мы все учимся в контексте и у взрослых этого контекста больше. Поэтому у них процесс обучения происходит по-другому. У них нервная система, и мозги уже вытягивают эту информацию из тех уроков, которые им нужны.
Другое дело, всё зависит от того, на каком этапе жизни находится человек. Как там дети, какая работа, какие расходы и так далее. Это решение бывает иногда достаточно комплексное и нужно проанализировать всю ситуацию, чтобы понять - сейчас хороший момент идти учиться или нет. Опять же приглашу к себе на консультацию, посмотрим и разберем индивидуальные какие-то моменты и как помочь человеку претворить свою мечту в жизнь.
Екатерина: А взрослые приходят чаще по причине того, что их профессия устарела, она больше не востребована или они приходят, потому что чувствуют себя несчастными на своем рабочем месте и хотят каких-то изменений?
Анна: Вы знаете, и так и так. Есть люди, которые чувствуют, что изменения грядут и что-то нужно делать, потому что они чувствуют себя небезопасно на рабочем месте. Есть люди, которые перегорают и хотят уйти в другую сферу, потому что понимают, что что-то не то. Есть люди, которых просто сокращают, и они не знают, что дальше делать. Потому что есть люди, которые 15-20 лет работали в одной компании, и они даже не знают, как выдвигать свою кандидатуру на новую должность в другом месте. Мы обучаем, помогаем составлять конкурсные документы, подготавливаем к собеседованию.
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