«На кухне» Время поступления в вузы: за какими профессиями будущее и как решиться на смену карьеры в зрелом возрасте?

Молодые люди по всей Эстонии начинают нелегкий этап поступления в высшие и профессиональные учебные заведения. Найти свое призвание непросто, но еще сложнее понять, будет ли профессия востребована в стране хотя бы в ближайшие десять лет.

С консультантом центра карьеры Кассы по безработице Анной Робертс обсудим, теряют ли «модные профессии» свою актуальность, почему взрослые всё чаще задумываются о смене карьеры и какие страхи их одолевают, в каких отраслях Эстонии наблюдается нехватка кадров, а также как Касса по безработице может помочь абитуриентам в период подачи заявлений на обучение.

Анна Робертс - карьерный специалист Кассы по безработице Эстонии, сертифицированный консультант и коуч. Сопровождает подростков и взрослых с разным жизненным и культурным опытом в выборе профессии, переобучении и развитии карьерных навыков. Помогает находить сильные стороны, уверенность и строить осознанный путь в меняющемся мире труда.