На карьере Румму откроется подводная фотовыставка

На выставке будут представлены подводные работы эстонского дайвера, фотографа, тренера по карате и путешественника Вальдура Майбаха, снятые в разных уголках мира в период с 2016 по 2025 год. В фотографиях переплетаются как документальная, так и художественная интерпретация затонувшего прошлого и скрытой красоты, передает Rus.ERR.

«Этой выставкой я хочу дать зрителю возможность познать подводное пространство не только визуально, но и физически - через воду, движение и свет», - пояснил Майбах.