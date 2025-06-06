На карьере Румму откроется подводная фотовыставка

В следующую субботу, 14 июня, на карьере Румму откроется фотовыставка «Подводное путешествие», которую можно посмотреть, погрузившись под воду с аквалангом или маской и трубкой.
На выставке будут представлены подводные работы эстонского дайвера, фотографа, тренера по карате и путешественника Вальдура Майбаха, снятые в разных уголках мира в период с 2016 по 2025 год. В фотографиях переплетаются как документальная, так и художественная интерпретация затонувшего прошлого и скрытой красоты, передает Rus.ERR.
«Этой выставкой я хочу дать зрителю возможность познать подводное пространство не только визуально, но и физически - через воду, движение и свет», - пояснил Майбах.
Выставка, которая будет открыта до 28 сентября, размещена в подводной зоне центра Rummu Diving и доступна как для лицензированных дайверов, так и для любителей и сноркелистов.