«С вашим близким случилась беда»: фраза, после которой можно остаться без денег

С приближением лета, когда люди собираются в отпуск и хотят отвлечься от повседневной суеты, мошенники становятся активнее, чем когда-либо. И стоит только расслабиться и убрать бдительность в карман вместе с телефоном - как застигает врасплох неожиданный звонок или сообщение.
Специалист по кибербезопасности компании Tele2 Трийн Пальтс предупреждает: полученное сообщение может быть не от друга и не об уведомлении о посылке, а частью профессиональной мошеннической схемы, которая может закончиться пустым банковским счетом или украденной личностью.
За последние недели в Tele2 наблюдают отчетливую тенденцию: мошенники все умелее используют актуальные темы, а схемы становятся все более персонализированными. Звонки поступают с номеров, которые кажутся надежными, иногда на экране телефона отображаются названия таких организаций, как Касса здоровья, Департамент полиции и погранохраны или Tele2.
Мошенники говорят уверенно, на хорошем эстонском, спокойным и внушающим доверие голосом. Они утверждают, что ваши данные попали в сеть, на счете зафиксированы подозрительные операции или, что пугает больше всего - ваш близкий человек якобы попал в серьезную аварию. Далее следует сбивающий с толку рассказ о том, как срочно нужно оплатить больничные расходы или, наоборот, как можно получить неиспользованные за прошлый год медицинские компенсации.
Сейчас уже никого не удивляет, если мошенник просит подойти к банкомату, снять наличные и передать их якобы больнице. Иногда говорят, что деньги нужно вручить полицейскому или специальному курьеру, которого пришлют к вам домой или на заранее оговоренное место. Все продумано так, чтобы у вас было минимум времени на раздумья и максимум причин для паники. Удивительно, но именно так это и срабатывает.
Та же схема работает и через SMS. Сообщение якобы от службы доставки, Tele2 или банка содержит тревожный текст вроде «Ваш счет заблокирован» или «Ваша посылка ожидает получения». Внутри - ссылка, ведущая на фальшивый сайт. Введенные там данные мошенники используют для кражи вашей личности или полного опустошения банковского счета.
Что же делать в этом потоке обмана?
- Если звонок вызывает хоть малейшее подозрение - прервите его.
- Если в сообщении есть ссылка, а вы не уверены на 100% в ее достоверности - не переходите по ней.
- Если кто-то просит установить приложение или дать доступ к устройству - скажите «нет».
- Если кто-то настаивает, чтобы вы сняли наличные и передали другому человеку - это мошенничество.
- Если вам нужно подтверждение - позвоните по официальному номеру организации.
Обязательно поделитесь этой информацией с близкими - особенно с пожилыми родственниками. Для них звонок от «чиновника» может звучать как нечто заслуживающее уважения, а не как возможная угроза. Помните: в наше время осторожность - это не грубость, а проявление здравого смысла.
Важно!
Мошенник может принять любой образ и голос: представиться полицейским, банковским работником или даже вашим родственником. Если у вас возникает хоть малейшее сомнение - сделайте паузу, перепроверьте, с кем общаетесь и кому передаете информацию. А если не уверены, то не стесняйтесь проконсультироваться с родными.
Больше информации на сайте pettuseinfo.ee.