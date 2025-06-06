«С вашим близким случилась беда»: фраза, после которой можно остаться без денег

Специалист по кибербезопасности компании Tele2 Трийн Пальтс предупреждает: полученное сообщение может быть не от друга и не об уведомлении о посылке, а частью профессиональной мошеннической схемы, которая может закончиться пустым банковским счетом или украденной личностью.

За последние недели в Tele2 наблюдают отчетливую тенденцию: мошенники все умелее используют актуальные темы, а схемы становятся все более персонализированными. Звонки поступают с номеров, которые кажутся надежными, иногда на экране телефона отображаются названия таких организаций, как Касса здоровья, Департамент полиции и погранохраны или Tele2.

Мошенники говорят уверенно, на хорошем эстонском, спокойным и внушающим доверие голосом. Они утверждают, что ваши данные попали в сеть, на счете зафиксированы подозрительные операции или, что пугает больше всего - ваш близкий человек якобы попал в серьезную аварию. Далее следует сбивающий с толку рассказ о том, как срочно нужно оплатить больничные расходы или, наоборот, как можно получить неиспользованные за прошлый год медицинские компенсации.