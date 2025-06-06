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В Нарве буйный посетитель устроил погром в магазине

Полиция задержала нарушителя и доставила его в медицинское учреждение. Фото иллюстративное.

В четверг в Нарве в одном из магазинов произошел инцидент: агрессивный посетитель напал на продавца и устроил погром. Полиция задержала нарушителя и доставила его в лечебное учреждение.

Полиция прибыла на место происшествия по вызову, где 53-летний дебошир успел повредить кассовый аппарат, разбить витрину и нанести удар сотруднику магазина.

Полиция задержала нарушителя, после чего доставила его в медицинское учреждение.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. По факту случившегося начато уголовное производство, полиция выясняет все обстоятельства.

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