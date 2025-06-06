В Нарве буйный посетитель устроил погром в магазине

В четверг в Нарве в одном из магазинов произошел инцидент: агрессивный посетитель напал на продавца и устроил погром. Полиция задержала нарушителя и доставила его в лечебное учреждение.
Полиция прибыла на место происшествия по вызову, где 53-летний дебошир успел повредить кассовый аппарат, разбить витрину и нанести удар сотруднику магазина.
Полиция задержала нарушителя, после чего доставила его в медицинское учреждение.
Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. По факту случившегося начато уголовное производство, полиция выясняет все обстоятельства.