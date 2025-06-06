В Нарве буйный посетитель устроил погром в магазине

Полиция задержала нарушителя и доставила его в медицинское учреждение. Фото иллюстративное.

В четверг в Нарве в одном из магазинов произошел инцидент: агрессивный посетитель напал на продавца и устроил погром. Полиция задержала нарушителя и доставила его в лечебное учреждение.