Напоминание Приближается срок уплаты первой части автоналога

Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает, что полсуммы налога на механические транспортные средства необходимо уплатить не позднее понедельника, 16 июня. Это безопасно сделать в среде электронных услуг e-MTA.
НТД рекомендует ознакомиться с соответствующим уведомлением, а также уплатить налог в официальной среде электронных услуг e-MTA, т. к. мошеннические письма распространяются от лица НТД и других государственных учреждений. Это можно сделать на веб-странице www.emta.ee, выбрав там «Электронные услуги».
С налоговым уведомлением можно ознакомиться после входа в систему, а также здесь уплатить налог, перейдя в разделы «Налоги» - «Налог на механические транспортные средства» - «Уведомления об уплате налога на механические транспортные средства». Вы увидите на открывшейся странице это уведомление, обзор требований и информацию об оплате.
Сумма за год указана в каждом уведомлении об уплате налога на механические транспортные средства по имени их владельцев или ответственных пользователей. Ознакомьтесь с соответствующим уведомлением в среде e-MTA.
Руководитель отдела подоходного налога Мадис Лаас просит позаботиться о том, чтобы 50% от суммы всего налога было уплачено не позднее 16 июня, и разъясняет, что эта часть поступит на счет предоплаты в e-MTA.
«При желании всю сумму налога можно перевести на счет предоплаты за один раз. Мы отправим напоминания в текстовых сообщениях и электронных письмах тем налогоплательщикам, которые не осуществили еще этот перевод. Точная сумма будет снята автоматически на следующий день после уплаты налога из средств, имеющихся на личном счете предоплаты», - сказал он.
Те владельцы, автотранспорт которых был отчужден после 1 января 2025, также должны уплатить названный налог. Согласно действующему закону обязанность по уплате налога на механические транспортные средства ложится на их владельцев или ответственных пользователей, которые таковыми являлись по состоянию на 1 января.
Руководитель отдела подоходного налога Мадис Лаас обращает внимание на то, что если не уплатить этот налог в срок, то можно ходатайствовать о его рассрочке. «В таком случае можно уплатить налог по частям. Самый быстрый способ - это подать в среде электронных услуг e-MTA ходатайство вместе с графиком оплат», - сказал он.
Льготы для семей с детьми не предусмотрены в настоящее время по действующему Закону о налоге на механические транспортные средства. Это обозначает, что все налогоплательщики должны уплатить 50% от суммы всего налога к 16 июня. Министерство финансов разрабатывает изменения закона, которые касаются семей с детьми, но на это требуется время.
Часто задаваемые вопросы, а также ответы, касающиеся налога на механические транспортные средства, доступны на веб-сайте НТД.