Напоминание Приближается срок уплаты первой части автоналога

НТД рекомендует ознакомиться с соответствующим уведомлением, а также уплатить налог в официальной среде электронных услуг e-MTA, т. к. мошеннические письма распространяются от лица НТД и других государственных учреждений. Это можно сделать на веб-странице www.emta.ee, выбрав там «Электронные услуги».

С налоговым уведомлением можно ознакомиться после входа в систему, а также здесь уплатить налог, перейдя в разделы «Налоги» - «Налог на механические транспортные средства» - «Уведомления об уплате налога на механические транспортные средства». Вы увидите на открывшейся странице это уведомление, обзор требований и информацию об оплате.

Сумма за год указана в каждом уведомлении об уплате налога на механические транспортные средства по имени их владельцев или ответственных пользователей. Ознакомьтесь с соответствующим уведомлением в среде e-MTA.

Руководитель отдела подоходного налога Мадис Лаас просит позаботиться о том, чтобы 50% от суммы всего налога было уплачено не позднее 16 июня, и разъясняет, что эта часть поступит на счет предоплаты в e-MTA.