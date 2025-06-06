Точные данные о дронах и ракетах, примененных во время атаки, пока не опубликованы. Известно, что как минимум в шести районах Киева из-за падения обломков беспилотников возникли пожары. Сообщается об одном погибшем и 20 пострадавших жителях.

Сообщения о том, что Россия атакует дронами, стали поступать и из других регионов Украины. Известно, что наиболее серьезные удары произошли в Тернополе, где город частично остался без электроснабжения. Также имеются сведения о менее масштабных попаданиях в других местах. Можно отметить, что удары по гражданской инфраструктуре и жилым районам были нанесены по максимально разным точкам, чтобы создать впечатление масштабной атаки.

По данным украинских источников, в ходе налета использовались баллистические ракеты, крылатые ракеты, выпущенные стратегическими бомбардировщиками, крылатые ракеты «Калибр», выпущенные с Черноморского флота, а также иранские дроны. Количество выпущенных ракет пока не раскрывается. Кроме того, российская армия атаковала населенные пункты вблизи линии фронта управляемыми бомбами. Самой мощной стала атака по Херсону: там был разрушено здание городской администрации.