Минувшей ночью российская армия нанесла по Киеву комбинированный удар ракетами и дронами. Судя по всему, эта атака была задумана как ответ на недавние удары со стороны Украины. Однако можно сказать, что операция, скорее всего, не принесла того результата, на который рассчитывал Кремль, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Точные данные о дронах и ракетах, примененных во время атаки, пока не опубликованы. Известно, что как минимум в шести районах Киева из-за падения обломков беспилотников возникли пожары. Сообщается об одном погибшем и 20 пострадавших жителях.
Сообщения о том, что Россия атакует дронами, стали поступать и из других регионов Украины. Известно, что наиболее серьезные удары произошли в Тернополе, где город частично остался без электроснабжения. Также имеются сведения о менее масштабных попаданиях в других местах. Можно отметить, что удары по гражданской инфраструктуре и жилым районам были нанесены по максимально разным точкам, чтобы создать впечатление масштабной атаки.
По данным украинских источников, в ходе налета использовались баллистические ракеты, крылатые ракеты, выпущенные стратегическими бомбардировщиками, крылатые ракеты «Калибр», выпущенные с Черноморского флота, а также иранские дроны. Количество выпущенных ракет пока не раскрывается. Кроме того, российская армия атаковала населенные пункты вблизи линии фронта управляемыми бомбами. Самой мощной стала атака по Херсону: там был разрушено здание городской администрации.
Украинские войска нанесли удар по ракетным установкам «Искандер» российской армии на территории Брянской области (на западе России, у границы с Белоруссией). По данным украинской армии, эти установки готовили к удару по Киеву. Сообщается, что одна установка была уничтожена, две получили серьезные повреждения. Также была опубликована краткая информация о том, что удар был нанесен ракетой, но ее тип не уточняется. У украинской армии, вероятно, еще есть несколько ракет ATACMS или других ракет малой дальности, поставленных западными странами. Прорывом для Украины стало бы проведение подобной атаки с применением собственных вооружений.
Последние атаки украинских дронов
Этой ночью поступали сообщения о масштабных ударах украинских беспилотников и ракет по оккупированному Крыму и ряду регионов России. Снова был атакован военный аэродром Дягилево, где базируются дальние и стратегические бомбардировщики. В городе Энгельс (на Волге вблизи Саратова) в результате атаки вспыхнул крупный пожар - удар пришелся по топливному складу. В этом хранилище, в том числе, находится топливо для стратегических бомбардировщиков, и оно уже подвергалось атакам ранее.
Сообщения об ударах украинских дронов поступили еще из ряда российских регионов, в том числе из подмосковного Подольска. На аэродроме в Брянске беспилотники или ракеты ВСУ поразили склад боеприпасов, где, по некоторым данным, хранились также ракеты «Искандер». Скорее всего, эти ракеты были доставлены туда недавно и не составляли постоянный арсенал склада.
Более подробная информация обо всех пораженных целях пока не опубликована. Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что Украина с помощью ударов беспилотниками стремится снизить возможности российской армии для нанесения авиаударов по городам Украины.
На основании имеющихся сведений можно сказать, что ответ российской армии на атаки Украины, скорее всего, не оправдал ожиданий руководства России. Очевидно, украинским силам удалось частично парализовать ответные удары. Поэтому вполне логично ожидать, что в ближайшие дни российская армия попробует провести еще несколько волн атак, чтобы добиться доминирования в глобальном информационном пространстве.
Лидеры общаются
Президенту России удалось телефонным звонком нейтрализовать возможные ответные шаги со стороны президента США. По сути, президент США согласился с тем, что Россия продолжит наносить удары по украинским городам.
Российский президент также провел телефонный разговор с папой римским. С одной стороны, это был протокольный звонок новому главе католической церкви. По сообщению канцелярии папы, среди прочего обсуждались обмен военнопленными и другие гуманитарные вопросы, связанные с войной, развязанной Россией против Украины.
Вчера у президента США состоялся телефонный разговор с председателем КНР. Последний пригласил американского лидера с визитом, и президент США сообщил СМИ, что примет это приглашение. Не вдаваясь в детали двусторонних отношений США и КНР, сам факт такой встречи может подтолкнуть президента России стремиться к организации своей встречи с Трампом.
Северная Корея - по-прежнему союзник
Секретарь Совета безопасности России Шойгу вновь посетил Северную Корею, встретился с местным лидером и получил подтверждение, что КНДР продолжит поддерживать Россию в военных действиях. Визиты ведущих северокорейских чиновников в Москву происходят редко, зато поездки российских делегаций в Пхеньян - гораздо чаще. Можно предположить, что Россия пытается договориться о новых поставках вооружения.
В течение последнего месяца не поступало сообщений об участии северокорейских солдат в боевых действиях. Этот визит также свидетельствует о том, что бывший министр обороны Шойгу продолжает заниматься вопросами государственного значения и, следовательно, сохраняет доверие руководства.
О ситуации на фронте
Вчера на фронте заметно возросла активность российской армии, однако новых направлений наступления к уже существующим не добавилось. Тактическая авиация также демонстрировала относительно низкую активность.
В направлении Курск/Сумы/Белгород активность российских подразделений вчера немного снизилась, но в целом ведутся активные попытки расширить находящуюся под контролем территорию в Сумской области. Сообщения противоречивы, однако, по-видимому, им удалось несколько улучшить свои позиции. В то же время поступает информация о сложном положении российских частей в районе населенного пункта Теткино в Курской области, который находится непосредственно у границы с Украиной. В направлении Харькова активность российских войск не увеличилась, продолжаются позиционные бои.
В направлении Купянска активность российских подразделений оставалась сравнительно низкой. В направлении Лимана российская армия сохраняла высокую активность. Поступают сообщения о контратаках украинских подразделений и небольших продвижениях с обеих сторон. В направлении Сиверска продолжаются позиционные бои.
Атаки российской армии в районе Часова Яра не увенчались успехом, интенсивность боев осталась на уровне предыдущих дней. В районе Торецка наступательные действия российских подразделений существенно активизировались, и восточнее города им удалось продвинуться вперед. Можно предположить, что в ближайшие дни Министерство обороны России заявит в третий или четвертый раз о взятии города. Тем не менее, полностью контролировать всю территорию города российские подразделения пока не смогли.
Сильное давление на украинских защитников сохранялось и вчера в направлении Покровска, однако значительных успехов российской армии добиться не удалось. Юго-западнее Донецка активность российских войск заметно выросла, и в одном из районов возле населенного пункта Велика Новоселка им удалось продвинуться вперед.
На южном фронте российские войска усилили атаки. Наступление российских подразделений в Донбассе поддерживалось ударами в направлении поселка Гуляйполе. Также были зафиксированы отдельные атаки в сторону Орехова и в районе островов на Днепре. Общая ситуация осталась без изменений.