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Касса по безработице: сезонное затишье на рынке труда началось раньше обычного

Перевод: Каролина Вертяева
Касса по безработице. Фото иллюстративное.

Несмотря на затянувшуюся весну и отсутствие летнего тепла, на рынке труда сезонные изменения наступили раньше обычного, в мае уровень безработицы начал стабилизироваться, как это обычно происходит летом.

По словам специалиста по коммуникации Кассы по безработице Лаури Кооля, в конце мая в учреждении было зарегистрировано около 44 600 безработных, а уровень безработицы составил 6,3%. «За месяц число зарегистрированных безработных снизилось примерно на 2400 человек. Около 70% тех, кто в мае снялся с учета, нашли новую работу, 15% вышли на пенсию, 12% прекратили выполнение обязанностей зарегистрированного безработного и больше не являются клиентами Кассы, остальные ушли по другим причинам», - пояснил Кооль.

Он добавил, что в целом ситуация немного лучше, чем раньше: в этом году безработных в конце мая меньше, чем в предыдущие два года. «Но в сравнении с маем 2022 года показатели практически идентичны».

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