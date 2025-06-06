Касса по безработице: сезонное затишье на рынке труда началось раньше обычного

По словам специалиста по коммуникации Кассы по безработице Лаури Кооля, в конце мая в учреждении было зарегистрировано около 44 600 безработных, а уровень безработицы составил 6,3%. «За месяц число зарегистрированных безработных снизилось примерно на 2400 человек. Около 70% тех, кто в мае снялся с учета, нашли новую работу, 15% вышли на пенсию, 12% прекратили выполнение обязанностей зарегистрированного безработного и больше не являются клиентами Кассы, остальные ушли по другим причинам», - пояснил Кооль.