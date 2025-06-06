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Сезонная работа для молодежи - нарасхват

Перевод: Анна-Мария Оуэртани
19-летняя Виктория Мироненко работает уже третье лето подряд, а в гастропабе Berliini Trahter в Раквере она второй год трудится официанткой. Ее так вдохновляет эта подработка, что в будущем она видит себя именно в этой профессии.

Поколение Z удивляет работодателей - даже опытные менеджеры по персоналу не сталкивались с таким высоким спросом на сезонные вакансии, сообщает Postimees

19-летняя Виктория Мироненко мечтает о собственном автомобиле. Если прошлым летом ее целью был новый телефон, то теперь она стремится к более значительной покупке. Студентка Раквереского профессионального училища из Украины этим летом уже в третий раз будет работать в Эстонии. Ранее она пробовала себя в роли горничной и официантки в раквереском гастропабе Berliini Trahter. Позитивный опыт прошлого года вдохновил ее снова подать заявку на сезонную работу.

«Мне повезло, - признается она. - Зарплата мотивирует, и чаевые тоже очень хорошие. Но дело не только в деньгах - это жизненный опыт. В будущем я хочу стать официанткой, эта работа заставляет мои глаза сиять!»

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