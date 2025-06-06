Сезонная работа для молодежи - нарасхват

19-летняя Виктория Мироненко мечтает о собственном автомобиле. Если прошлым летом ее целью был новый телефон, то теперь она стремится к более значительной покупке. Студентка Раквереского профессионального училища из Украины этим летом уже в третий раз будет работать в Эстонии. Ранее она пробовала себя в роли горничной и официантки в раквереском гастропабе Berliini Trahter. Позитивный опыт прошлого года вдохновил ее снова подать заявку на сезонную работу.