Путешествие на машине за границу: какие документы должны быть с собой?

По данным Эстонского фонда дорожного страхования (LKF), в прошлом году было зарегистрировано более 36 000 страховых случаев, из которых более 2400 произошли за рубежом. В то время как в случае аварии в Европейской экономической зоне и Швейцарии достаточно эстонского дорожного страхования, при более дальних поездках обязательно наличие зеленой карты или международного полиса дорожного страхования. Без этого страховщик может отказать в возмещении. При поездке за границу разумнее взять с собой и страховой полис, и зеленую карту. Стоит проверить, на какие страны распространяется действие зеленой карты - если вы не можете найти пункт назначения, то вам может потребоваться так называемая пограничная страховка.
Согласно статистике LKF за прошлый год, общий ущерб от дорожно-транспортных происшествий увеличился на 9%. Рост обусловлен как ростом числа серьезных аварий, так и ростом цен на ремонт и обслуживание. По данным страхования Swedbank, за прошлый год было получено более 23 000 заявлений по страхованию каско и около 8000 заявлений по дорожному страхованию. При этом общая сумма страховых выплат составила более 33 млн евро.
Поскольку дорожно-транспортные происшествия происходят все чаще, а убытки становятся больше, тем важнее, чтобы все необходимые документы были с вами и в порядке. Особенно, если вы планируете выезжать на машине за границу.
Какие документы должны быть с собой?
Для вождения автомобиля за границей у водителя должны быть с собой действующие водительские права, у транспортного средства должна иметься соответствующая страховка, а также нужно взять бумажный страховой полис и зеленую карту. Помимо полиса стоит взять с собой в поездку международный бланк отчета о дорожно-транспортном происшествии, который одинаков во всех европейских странах и поможет вам заполнить отчет на месте в случае незначительного дорожно-транспортного происшествия.
Руководитель отдела страхования рисков в Swedbank Эйво Кисанд подчеркнул, что одно из главных заблуждений, связанных с поездками за границу, заключается в том, что дорожное страхование, оформленное в Эстонии, автоматически действует во всем мире. «Если вы планируете отправиться, например, в Албанию или Сербию, которые находятся за пределами Европейского союза, то у вас также должна быть с собой зеленая карта. Только на этом основании будет возмещен ущерб, нанесенный другим транспортным средствам или участникам дорожного движения. Перед поездкой обязательно нужно ознакомиться с местными требованиями», - сказал он.
Вы можете подать заявку на получение зеленой карты у своего страховщика, и она будет выдана на физическом носителе или в цифровом формате в виде файла PDF. Если карта отправляется в цифровом виде, ее необходимо распечатать перед поездкой.
По словам Кисанда, формат зеленой карты часто вызывает путаницу. «Раньше зеленая карта действительно была зеленой, но с 1 июля 2020 года страны могут использовать как зеленую, так и белую бумагу. В Эстонии требуется, чтобы карта была напечатана на белой бумаге», - пояснил он.
Существуют отдельные правила при поездках за границу на транспортном средстве, взятом в лизинг. В пределах Европейского союза нужно иметь с собой свидетельство о регистрации. Однако, если лицо, выезжающее за границу на транспортном средстве, не указано в свидетельстве о регистрации ни как пользователь, ни как ответственный пользователь, то потребуется разрешение владельца (включая лизингодателя) на использование транспортного средства. За пределами Европейского союза, помимо свидетельства о регистрации, требуется нотариальное разрешение владельца транспортного средства (включая лизингодателя).
Стоит рассмотреть дополнительное страхование
Для более дальних поездок за границу на машине обязательны действующее дорожное страхование и зеленая карта, но стоит подумать на несколько шагов вперед и рассмотреть дополнительные страховые решения.
Эйво Кисанд рекомендует также оформить отдельное страхование путешествий и страхование каско. «При оформлении страхования каско необходимо убедиться, что оно действительно в стране, куда вы планируете отправиться. Это стоит проверить и в том случае, если страхование каско уже оформлено, чтобы избежать возможных неудобств. Что касается страхования путешествий, то его целью является покрытие как непредвиденных медицинских расходов, так и сопутствующего ущерба багажу и личным вещам. Например, если автомобиль был взломан, и багаж был украден. Конечно, нужно помнить, что в таком случае необходимо также уведомить полицию», - уточнил он.
Как и в случае с другими страховыми договорами, вам следует выбирать страховое покрытие для путешествий в соответствии с вашими потребностями и обращать внимание на исключения и ограничения, указанные в условиях. «Если кража связана с повреждением транспортного средства, например, было разбито стекло, чтобы попасть в автомобиль, то это уже покрывается страхованием каско. Кроме того, страхование каско также включает круглосуточную помощь на дороге, которой можно пользоваться без ограничений в течение срока действия полиса».
По данным Swedbank, в прошлом году было зарегистрировано около 23 000 страховых случаев каско, из которых в каждом пятом случае водителю требовалась помощь на дороге — транспортное средство застряло на дороге и требовалась техническая поддержка на месте или буксировка.
«Помощь на дороге — это как первая помощь. Она может быстро переместить остановившийся автомобиль в безопасное место или доставить его в ближайшую ремонтную мастерскую», — пояснил Кисанд. Со страхованием каско Swedbank помощь на дороге доступна по всей Европе, за исключением России, Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана и Турции.