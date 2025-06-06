Путешествие на машине за границу: какие документы должны быть с собой?

Согласно статистике LKF за прошлый год, общий ущерб от дорожно-транспортных происшествий увеличился на 9%. Рост обусловлен как ростом числа серьезных аварий, так и ростом цен на ремонт и обслуживание. По данным страхования Swedbank, за прошлый год было получено более 23 000 заявлений по страхованию каско и около 8000 заявлений по дорожному страхованию. При этом общая сумма страховых выплат составила более 33 млн евро.

Поскольку дорожно-транспортные происшествия происходят все чаще, а убытки становятся больше, тем важнее, чтобы все необходимые документы были с вами и в порядке. Особенно, если вы планируете выезжать на машине за границу.

Какие документы должны быть с собой?

Для вождения автомобиля за границей у водителя должны быть с собой действующие водительские права, у транспортного средства должна иметься соответствующая страховка, а также нужно взять бумажный страховой полис и зеленую карту. Помимо полиса стоит взять с собой в поездку международный бланк отчета о дорожно-транспортном происшествии, который одинаков во всех европейских странах и поможет вам заполнить отчет на месте в случае незначительного дорожно-транспортного происшествия.