Мошенники скопировали голос жительницы Эстонии и обманули ее мать

Жительнице Тартумаа позвонил человек, голос которого был похож на голос ее дочери. «Дочь» утверждала, что попала в аварию и теперь ей срочно нужны деньги.
Полиция получила сообщение от 65-летней жительницы Тартумаа, которая рассказала, что ей позвонили с незнакомого номера, но голос звонившей был похож на голос ее дочери.
Звонившая, как утверждается плача, сказала, что стала виновницей ДТП и теперь нужно отдать деньги, иначе вторая сторона подаст заявление.
Жертва завернула в полотенце имевшиеся дома наличные - 3350 евро, поехала на такси в Таллинн и передала деньги.
Полиция устанавливает точные обстоятельства мошенничества в рамках уголовного производства.
За последние недели в Tele2 наблюдают отчетливую тенденцию: мошенники умело используют актуальные темы, а схемы становятся все более персонализированными.
Мошенники говорят уверенно, на хорошем эстонском, спокойным и внушающим доверие голосом. Они утверждают, что ваши данные попали в сеть, на счете зафиксированы подозрительные операции или, что пугает больше всего - ваш близкий человек якобы попал в серьезную аварию. Далее следует сбивающий с толку рассказ о том, как срочно нужно оплатить больничные расходы или, наоборот, как можно получить неиспользованные за прошлый год медицинские компенсации.
Сейчас уже никого не удивляет, если мошенник просит подойти к банкомату, снять наличные и передать их якобы больнице. Иногда говорят, что деньги нужно вручить полицейскому или специальному курьеру, которого пришлют к вам домой или на заранее оговоренное место. Все продумано так, чтобы у вас было минимум времени на раздумья и максимум причин для паники.
Что же делать в этом потоке обмана?
- Если звонок вызывает хоть малейшее подозрение - прервите его.
- Если в сообщении есть ссылка, а вы не уверены на 100% в ее достоверности - не переходите по ней.
- Если кто-то просит установить приложение или дать доступ к устройству - скажите «нет».
- Если кто-то настаивает, чтобы вы сняли наличные и передали другому человеку - это мошенничество.
- Если вам нужно подтверждение - позвоните по официальному номеру организации.
Обязательно поделитесь этой информацией с близкими - особенно с пожилыми родственниками. Для них звонок от «чиновника» может звучать как нечто заслуживающее уважения, а не как возможная угроза. Помните: в наше время осторожность - это не грубость, а проявление здравого смысла.
Больше информации на сайте pettuseinfo.ee (есть и русскоязычная версия сайта).