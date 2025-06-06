Мошенники скопировали голос жительницы Эстонии и обманули ее мать

Полиция получила сообщение от 65-летней жительницы Тартумаа, которая рассказала, что ей позвонили с незнакомого номера, но голос звонившей был похож на голос ее дочери.

Звонившая, как утверждается плача, сказала, что стала виновницей ДТП и теперь нужно отдать деньги, иначе вторая сторона подаст заявление.

Жертва завернула в полотенце имевшиеся дома наличные - 3350 евро, поехала на такси в Таллинн и передала деньги.

Полиция устанавливает точные обстоятельства мошенничества в рамках уголовного производства.

За последние недели в Tele2 наблюдают отчетливую тенденцию: мошенники умело используют актуальные темы, а схемы становятся все более персонализированными.

Мошенники говорят уверенно, на хорошем эстонском, спокойным и внушающим доверие голосом. Они утверждают, что ваши данные попали в сеть, на счете зафиксированы подозрительные операции или, что пугает больше всего - ваш близкий человек якобы попал в серьезную аварию. Далее следует сбивающий с толку рассказ о том, как срочно нужно оплатить больничные расходы или, наоборот, как можно получить неиспользованные за прошлый год медицинские компенсации.