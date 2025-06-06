ФОТО Пьяный водитель потерял контроль и врезался в пень

В четверг вечером жители поселка Колкья у озера Пейпси обратили внимание на шумно разъезжающий по округе Volkswagen Passat и сообщили о происходящем в Центр тревоги. Пока ближайший патруль погранохраны готовился к выезду, поступило новое сообщение - автомобиль попал в аварию.