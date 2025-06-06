Массированный удар по Украине: Киев сообщает о 400 дронах и 44 ракетах

Россия в ночь на 6 июня нанесла массированный удар по Украине с применением ракет и дронов. В ВСУ заявили, что Россия выпустила по территории Украины 407 дронов и 44 ракеты. Основной удар пришелся на Киев и западные регионы Украины. В результате атаки в столице Украины погибли три человека.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 6 июня Россия нанесла удары почти по всей Украине. В частности, нападению подверглись Волынская, Львовская, Тернопольская, Киевская, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российские военные наносили удары со стороны северных регионов и вся масса беспилотников шла «ползучим наступлением» на запад Украины.
По данным Игната, Россия атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования, а также большим количеством ударных БПЛА и дронов-имитаторов. Он отметил, что украинские силы ПВО смогли сбить до 30 ракет и до 200 беспилотников.
«В целом аж 407 ударных БПЛА применили сегодня россияне по территории нашего государства. Также есть данные по применению врагом шести баллистических ракет. Ну и 38 крылатых ракет, большинство из них уничтожено», — заявил Юрий Игнат (цитата по РБК-Украина).
Массированная атака на территории Украины продолжалась с часа ночи до 5 часов утра.
В результате атаки погибли три человека и почти полсотни получили ранения.
В Киеве под удар попал многоэтажный жилой дом, учебное заведение, метрополитен и другие объекты гражданской инфраструктуры. Без электричества в городе остались более двух тысяч человек.
В Киевской области повреждена железная дорога, поезда задерживаются до 1,5 часов.
В Чернигове в ходе российских атак ранения получили четыре человека. Были повреждены многоквартирные и частные дома, предприятие и объекты инфраструктуры. Во многих жилых домах нет электричества.
Еще три человека пострадали от российских атак в Полтавской области, где под удар попали административные здания, предприятия, склады. В Хмельницкой области в результате атак дронов повреждены частные дома.
Во Львовской области в результате атаки пострадал промышленный объект.
В Минобороны России ночную массированную атаку назвали ответом на террористические акты киевского режима. Удары по Украине были нанесены «оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», говорится в сообщении военного ведомства. Там также утверждается, что целям атаки были военные предприятия, такие как «цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, склады вооружения и военной техники ВСУ.
Последствия удара по Киеву
Под утро мэр Киева Виталий Кличко сообщил без каких-либо подробностей, что в результате российского удара дронами и ракетами по столице погибли минимум четыре человека. Еще порядка 20 человек, по его словам, получили ранения, 16 из них госпитализированы.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что пока известно о трех погибших: это работники ГСЧС Украины.
От попаданий и падения обломков в разных районах Киева возникли пожары.
В Киеве под удар попал многоэтажный жилой дом, учебное заведение, метрополитен и другие объекты гражданской инфраструктуры. Без электричества в городе остались более двух тысяч человек.
От попаданий и падения обломков в разных районах столицы возникали пожары.
Обломки дронов повредили полотно метро возле нескольких станций.
В Бучанском, Броварском, Бориспольском районах под Киевом повреждены частные дома, хозяйственные постройки. У них выбиты окна, повреждены кровли.
В Киевской области повреждена железная дорога, поезда задерживаются до 1,5 часов.
Разрушения и раненые в Луцке и Тернополе
Также сильно от атак дронов пострадали Луцк и Тернополь. За атаками беспилотников последовали удары крылатыми ракетами.
В Луцке — административном центре Волынской области на крайнем северо-западе Украины — в результате ночной атаки пострадали 15 человек, сообщили в ГСЧС Украины. Там во время удара по городу одна из ракет — вероятно, сбитая — попала по многоэтажному жилому дому и сильно разрушила его.
Изначально мэр Луцка сообщал о пяти пострадавших. Однако позднее спасатели уточнили, что из поврежденной многоэтажки были эвакуированы пять человек и несколько домашних животных.
Также во время атаки были повреждены жилой дом, административные здания и производственные помещения гражданской инфраструктуры, в частности, мебельный цех и ремонтные помещения. Началось несколько возгораний, но спасатели их ликвидировали.
В Тернополе от российских ударов пострадали промышленные предприятия, об этом сообщил глава области Вячеслав Негода.
При ликвидации пожаров, вспыхнувших в городе, пострадали 10 человек, пять из них спасатели.
Часть Тернополя осталась без электричества. Давление воды в городе снижено из-за перебоя с электричеством.
Тернопольский областной центр по контролю и профилактике заболеваний по состоянию на 08:00 обнаружил превышение предельно допустимой концентрации в воздухе вредных веществ в результате пожара.
«От себя прошу вас пока не выходить из дома без крайней необходимости. В течение дня ограничьте пребывание на улице детей и людей старшего возраста», — написал мэр Тернополя Сергей Надал.
Удары по Чернигову и Львову
Чернигов подвергся комбинированному удару беспилотниками и баллистическими ракетами.
«К сожалению, есть пострадавшие. Повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и социальной сферы. Снова много горя... много боли...», — написал и.о. мэра города Александр Ломако.
Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил, что российские военные атаковали регион боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.
По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.
Повреждениям подвергся промышленный объект в Дрогобычском районе.
Кроме того, в нескольких селах под Львовом есть проблемы с работой линий электропередач.