Массированный удар по Украине: Киев сообщает о 400 дронах и 44 ракетах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 6 июня Россия нанесла удары почти по всей Украине. В частности, нападению подверглись Волынская, Львовская, Тернопольская, Киевская, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российские военные наносили удары со стороны северных регионов и вся масса беспилотников шла «ползучим наступлением» на запад Украины.

По данным Игната, Россия атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования, а также большим количеством ударных БПЛА и дронов-имитаторов. Он отметил, что украинские силы ПВО смогли сбить до 30 ракет и до 200 беспилотников.

«В целом аж 407 ударных БПЛА применили сегодня россияне по территории нашего государства. Также есть данные по применению врагом шести баллистических ракет. Ну и 38 крылатых ракет, большинство из них уничтожено», — заявил Юрий Игнат (цитата по РБК-Украина).

Массированная атака на территории Украины продолжалась с часа ночи до 5 часов утра.

Многие жители Киева были вынуждены ночевать в метро Фото: BBC

В результате атаки погибли три человека и почти полсотни получили ранения.

В Киеве под удар попал многоэтажный жилой дом, учебное заведение, метрополитен и другие объекты гражданской инфраструктуры. Без электричества в городе остались более двух тысяч человек.

В Киевской области повреждена железная дорога, поезда задерживаются до 1,5 часов.