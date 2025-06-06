В дни отборочных матчей ЧМ по футболу будут курсировать специальные поезда по маршруту Таллинн – Кейла

Руководитель по коммуникациям Elron Кристо Мяэ отметил: «На парковку стадиона Lilleküla можно попасть только по специальным разрешениям, поэтому организаторы советуют болельщикам добираться до матчей на общественном транспорте. По этой причине после каждого матча мы добавим ночной специальный поезд по маршруту Таллинн – Кейла».

Сборная Эстонии по футболу сыграет с командой Израиля на стадионе Lilleküla 6 июня, а с командой Норвегии – 9 июня.

После матчей поезда по маршруту Таллинн – Кейла отправятся следующим образом:

Ночной поезд Таллинн – Кейла 23:45 -> 00:19 Балтийский вокзал – Кейла (на станции Lilleküla в 23:48) Дополнительный поезд Таллинн – Кейла 00:10 -> 00:43 Балтийский вокзал – Кейла (на станции Lilleküla в 00:15)

Дополнительный поезд делает остановки на всех станциях до Кейла включительно. В поезде действуют обычные тарифы, билеты можно приобрести на сайте Elron или непосредственно в поезде. Поскольку поезда отправляются после полуночи, при покупке билета необходимо выбрать дату соответственно 7 или 10 июня.