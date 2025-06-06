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Охотничий клуб Тарту займется дикими животными, попавшими в город

Дикое животное.

Город Тарту и Охотничий клуб Тарту заключили договор о сотрудничестве, согласно которому клуб получает полномочия для решения проблем, связанных с дикими животными, на всей территории города.

Цель сотрудничества - помочь диким животным, попавшим в городскую среду, вернуться в их естественную среду обитания. По аналогии с этим, в уезде Тартумаа охотники также сотрудничают с Департаментом окружающей среды, помогая животным, попавшим в беду.

Стороны договорились наладить оперативный обмен информацией, чтобы все случаи находили быстрое решение.

О случаях, связанных с дикими животными, необходимо сообщать по государственному телефону 1247. Специалист по окружающей среде даст первичные инструкции и примет решение о необходимости вмешательства, а также определит, кто должен заниматься ситуацией.

Если животное попало в беду, получило травму или находится в беспомощном состоянии - за его спасение отвечает Департамент окружающей среды. Если животное здорово, но мешает горожанам, решение проблемы ложится на город.

Обе стороны по договору привлекают к решению таких ситуаций охотников, которые реагируют в зависимости от обстоятельств - главной целью остается возвращение животного в естественную среду.

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